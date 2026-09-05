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V finalu evropskega prvenstva odbojkarice Turčije in Italije

Istanbul, 05. 09. 2026 20.34 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Odbojka

V finalu ženskega evropskega odbojkarskega prvenstva v Istanbulu se bosta pomerili Turčija in Italija. V polfinalu je v ponovitvi finala zadnjega prvenstva leta 2023 Turčija s 3:0 (20, 19, 20) premagala Srbijo, Italija, na zadnjem prvenstvu četrta, pa je bila s 3:1 (19, 19, -21, 16) boljša od Poljske.

Turkinje, branilke naslova, so v prvem polfinalu lažje, kot je marsikdo pričakoval, s 3:0 (20, 19, 20) premagale Srbijo. Prvi polfinalni dvoboj ni ponudil nobene dramatičnosti. Turkinje, zmagovalke letošnje lige narodov, so že na začetku nizov ušle, nato pa brez večjih težav le nadzorovale rezultat. Tekmicam niso dopustile, da se jim približajo, vse nize so gladko dobile.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Novo odlično predstavo je pokazala Melissa Teresa Vargas, ki je dosegla 18 točk, dve z asom in eno z blokom. Na drugi strani jih je Tijana Bošković prispevala 14. Turkinje so bile boljše v vseh elementih, predvsem so prevladovale s servisi. V tem elementu so Srbkinje povsem odpovedale, z njim niso ustvarjale nobenega pritiska na sprejem tekmic, dosegle niso niti enega asa.

Italijanke zmagale po štirih nizih

Tudi v drugem polfinalu je kazalo, da bo tekme hitro konec. Italijanke so zanesljivo dobile prva dva niza, nato pa so Poljakinje, ki so v polfinalu zaigrale prvič po letu 2019 – takrat so tekmo za bron gladko izgubile prav proti Italiji –, pokazale zobe. Z zmago v tretjem nizu so podaljšale dvoboj, a hkrati razjezile tekmice, ki so se vrnile v formo z začetka tekme in Poljakinje povsem nadigrale.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Italijanke so blestele predvsem v bloku, zbrale so jih 18, Poljakinje le štiri. Tudi v napadu so bile bolj zanesljive, s tema dvema elementoma pa so nadomestile nekoliko slabši sprejem. Po pričakovanju je bila najučinkovitejša igralka tekme Paola Ogechi Egonu, dosegla je 20 točk. Jekaterina Antropova jih je prispevala 14. Pri Poljakinjah jih je Julia Szcurowska vknjižila 15.

odbojka turčija italija srbija poljska evropsko prvenstvo

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