V finalu futsal lige Dobovec in Litija

Litija je druga finalistka 1. SFL. To si je priigrala na 5. tekmi polfinala, ko je doma z zadetkom Josipa Jurića izločila FK Siliko Vrhnika. Litijani v torek, 26. 5., začenjajo finalno serijo proti Dobovcu. FK Siliko se bo pomeril za bron s FC Bronx Škofije. Tudi tokratna tekma je bila zelo izenačena. Se je pa prvič v seriji zgodilo, da je zmagal domačin – prejšnje štiri tekme so dobili gostje. V prvem polčasu so imeli nekaj več od igre domačini, tudi nekaj zrelih priložnosti, v nadaljevanju pa so bili podjetni tudi Vrhničani. V 22. minuti je tako merilAdmir Ćosić, najbolj dinamičnih in tudi odločilnih pa je bilo zadnjih deset minut. V 30. minuti je za Litijo poskusil Gašper Vrhovec, v 32. minuti je imel Siliko dva kota, strel Nikole Jandrića je stresel okvir litijskih vrat, ki jih je branil Igor Bratić; ta je bil na mestu tudi ob poskusu Alena Muratagića. V 33. minuti se je izkazal Nejc Berzelak, ki je mojstrsko ubranil strelJohna Lennona. V 33. minuti bi lahko za 1:0 zabil Tine Šturm, ki je pobegnil vrhniški obrambi, a je njegov strel šel mimo leve vratnice.



V 34. minuti pa trenutek odločitve. Josip Jurić, ki v zadnjem mesecu dni igra v izvrstni formi, je ukradel žogo na sredini, stekel proti golmanu Berzelaku in ga z gesto obšel ter zadel za 1:0. Litija je imela svojo priložnost še v 37. minuti, gostje pa so poskusili z Berzelakom, a se rezultat ni spremenil.

Izid, 1. SFL, polfinale, 5. tekma:

FC Litija – Siliko Vrhnika1:0(0:0) (3:2 v zmagah)

1:0 Jurić 34.