V finalu lige narodov Poljaki in Američani

Italijani so bili proti razpoloženim Američanom, sicer tudi najboljšo ekipo rednega dela. V napadu niso našli orožja za ameriški blok in obrambo, za tekmeci so zaostajali tudi v drugih odbojkarskih prvinah. Tako niti v enem nizu niso bili blizu tekmecem, pri katerih sta bila najučinkovitejša Matthew Anderson in Thomas Jaeschke, dosegla sta 17 oziroma 16 točk. Torey Defalco se je izkazal s tremi bloki, skupno so jih Američani dosegli deset. Italija ni imela razpoloženega igralca.