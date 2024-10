V finalu si bosta nasproti stala Alcaraz in Sinner

Igralca, ki sta si letos razdelila izkupiček na grand slamih, Jannik Sinner je osvojil Melbourne in New York, Carlos Alcaraz pa Pariz in Wimbledon, se bosta prvič v zadnjih dveh sezonah srečala v finalu. Njunih pet zadnjih dvobojev je bilo v polfinalih.

Enaindvajsetletni Španec vodi v medsebojnih obračunih s 5:4, ob tem, da je dobil tudi obe letošnji partiji. Dve leti starejšega Italijana je premagal v Roland Garrosu in Indian Wellsu.