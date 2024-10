V finalu SP v futsalu 'klasika', srečnejši pa Brazilci, bron Ukrajincem

Brazilci so zelo dobro začeli tekmo in že v prvem polčasu sta Ferrao (6.) in Rafa Santos (13. minuta) selecao popeljala v vodstvo. Brazilija je po zaslugi junaka dvoboja, vratarja Williana, ki je uspešno zaustavil vse strele Argentincev, branila vodstvo vse do dveh minut pred koncem, ko je Matias Rosa znižal na 1:2.