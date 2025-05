V finalu svetovnega pokala na Baliju Rosa Rekar in Mia Krampl

Slovenski športni plezalki Rosa Rekar in Mia Krampl sta se uvrstili v finale svetovnega pokala na indonezijskem Baliju. V polfinalu v težavnosti je bila Rekar šesta, Krampl pa sedma, obe sta dosegli 37+. Do vrha sta prišli le Britanka Erin McNeice in Chaehyun Seo iz Južne Koreje. Sara Čopar je izpadla na 15. mestu (35), Vita Lukan je bila 23. (31+). Luka Potočar (28.) in Lovro Črep (43.) sta bila neuspešna že v kvalifikacijah.