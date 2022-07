V finalu Wimbledona bo kljub vsem sankcijam zaigrala Moskovčanka

Ni skrivnost, da se večina teniških igralcev v karavani ni strinjala s sankcijami, ki so jih uvedli organizatorji Wimbledona proti ruskim in beloruskim športnikom. Za te so se v All England Clubu odločili zaradi ruske invazije na Ukrajino, a za primerjavo: takšnih sankcij organizatorji Roland Garrosa niso uvedli, tam so lahko nastopali tako ruski kot beloruski športniki. In s sankcijami se niso strinjali niti pri vodilnih teniških organizacijah ATP in WTA, ki so se zaradi zanje nepoštene odločitve odločili, da letošnji Wimbledon za točkovanje ne bo štel obeh lestvic.

Kdo ve, ali je bila Rusinja, ki nastopa pod kazahstansko zastavo, prav zaradi omenjenih sankcij še bolj motivirana, a dovolj zgovoren podatek je, da 23-letnica do sedaj na vseh grand slamih še ni presegla četrtfinala. In do slednjega je prišla na peščenem Roland Garrosu. Kako je sploh prišlo do tega, da Rusinja nastopa za Kazahstan? Ne, brez skrbi, to se ni zgodilo po uvedenih sankcijah, pač pa leta 2018, ko je bila stara 19 let. Kazahstanska teniška zveza ji je ponudila finančno podporo, če bi se odločila za zamenjavo državljanstva. In ob poplavi talentiranih ruskih teniških igralk se je Ribakina odločila prav za to potezo. Danes je verjetno ne obžaluje.