'V Franciji moramo vzpostaviti ravnovesje med napadom in obrambo'

Krimovke so se na pot odpravile v polni zasedbi, da bodo v zadnji evropski dvoboj tega koledarskega leta lahko vstopile z vsemi razpoložljivimi silami. In ker so prav varovanke Pabla Morele njihove neposredne tekmice v boju za tako želeno šesto mesto skupine A, ki še vodi v nadaljevanje tekmovanja, bi bili dve točki vredni zlata. Pred sobotnim gostovanjem v Franciji so pri Krimu prepričani, da bo tekmo odločila obramba. "Zagotovo je ekipa Bresta na želeni ravni forme. V četrtek je na derbiju francoskega državnega prvenstva premagala Nantes, odlično pa je odigrala tudi zadnji dve evropski srečanji z Bietigheimom," pred zahtevnim gostovanjem v Franciji pravi trener Ljubljančank Dragan Adžić. "Mi smo v drugačni situaciji. Na drugi tekmi proti Odenseju smo imeli sicer nekaj boljših minut, tako da verjamem, da bomo v soboto vzpostavili želeno ravnovesje med kakovostnim napadom in obrambo za zmago. Pred odhodom na gostovanje imamo sicer nekaj zdravstvenih težav, Allison Pineau ima težave s hrbtom, Maja Svetik pa je prehlajena, a mislim, da bomo že danes trenirali v polni postavi in tako na gostovanje odpotovali z ekipo, ki je v tem trenutku najbolje pripravljena," je bil v napovedi za tekmo v Brestu izčrpen Adžić.