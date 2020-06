V garaži edinega temnopoltega dirkača serije NASCAR našli zanko

Na dirkališču Talladega Superspeedway v Lincolnu (Alabama) so v nedeljo v garaži temnopoltega dirkača Bubbe Wallacea našli zanko, kar je zelo jasen namig na linčanje temnopoltih Američanov pred in po državljanski vojni. Wallace, edini temnopolti dirkač serije NASCAR, se je v zadnjih tednih sicer uspešno boril za umik zastav konfederacije, ki so na dirkališčih NASCAR stalnica, za številne Američane pa predstavljajo spomin na rasistično in sužnjelastniško preteklost države.

"Pozno popoldne so NASCAR obvestili, da so v garaži ekipe 43 našli zanko. Jezni smo in ogorčeni, ne moremo dovolj odločno povedati, kako resno jemljemo to grozljivo dejanje," so pri vodstvu tekmovanja zapisali v izjavi za javnost. "Nemudoma smo začeli s preiskavo in storili bomo vse, kar je v naši moči, da identificiramo posameznika/ljudi, ki so za to odgovorni in jih izločimo iz tega športa. Kot smo nedvoumno zatrdili, za rasizem v NASCAR ni prostora, to dejanje pa bo še okrepilo našo odločnost, da bo ta šport odprt in dostopen vsem."

'Neverjetno užaloščen'

Po poročanjuESPN Watson zanke ni videl, jo pa je odkril član ekipe, ki je na to nemudoma opozoril vodstvo tekmovanja. Za Fox Sports so odgovorni potrdili, da nameravajo sodelovati tudi s policijo. Wallace, ki v sodelovanju z ikono tekmovanja Richardom Pettyjemdirka s chevroletom in številko 43, se je na dogodek že odzval na Twitterju.

"Ob današnjem ogabnem dejanju rasizma in sovraštva sem neverjetno užaloščen in to je boleč opomnik, kako daleč še moramo priti kot družba in kako vztrajni moramo biti v boju proti rasizmu,"je zapisal na Twitterju."V zadnjih nekaj tednih sem bil zasut s podporo ljudi po celotni industriji NASCAR, vključno z dirkači in člani ekip v garaži. Skupaj se je naš šport zavezal temu, da podpira resnične spremembe in predstavlja skupnost, ki sprejema in je odprta za vse. Nič ni pomembnejše in nesprejemljiva dejanja tistih, ki želijo širiti sovraštvo, nas ne bodo odvrnila. Kot mi je danes dejala moja mama: 'Poskušajo te le prestrašiti.' To me ne bo zlomilo, ne bom se vdal in ne bom se niti umaknil. Še naprej bom s ponosom branil tisto, kar verjamem."

Oglasil se je tudi LeBron James

V prvenstvu NASCAR so bile zastave konfederacije stalnica vse od ustanovitve tekmovanja pred več kot 70 leti. Pred petimi leti je zdaj že nekdanji prvi mož tekmovanja Brian France zaenkrat najodmevneje poskušal doseči njihovo prepoved na tekmah, a je njegova pobuda padla na gluha ušesa in je bila v večji meri prezrta. V luči protestov, ki so se ob smrti neoboroženega temnopoltega Američana Georgea Floydakonec maja začeli v Minneapolisu in se kasneje razširili vse do Evrope, pa je bila Wallaceova pobuda tokrat veliko uspešnejša.

Toda ESPNje poročal, da je bilo v nedeljo pred dirkališčem moč videti številna vozila z rdečo zastavo in modrim križem, prek dirkališča pa je poletelo tudi letalo s transparentom v barvah omenjene zastave, na katerem so pozivali k bojkotu oziroma odvzemu finančnih sredstev NASCAR.

"Šokiran sem in užaloščen. Rad bi si mislil, da se je država v zadnjih 40 in več letih spremenila na bolje. Žal se v številnih pogledih ni," je za Business Journaldejal solastnik Richard Petty Motorsports Andrew Murstein. Oglasil se je tudi zvezdnik košarkarske ekipe Los Angeles Lakers, LeBron James, ki je na Twitterju o dogodku z Wallaceom zapisal:"Nagnusno! Bubba Wallace, brat moj! Moraš vedeti, da nisi sam! Stojim s tabo, tako kot z vsemi drugimi športniki. Samo želim še naprej poudarjati, kako sem ponosen na vas, da zagovarjate spremembe tu v Ameriki in v športu! NASCAR, tudi vam salutiram!"

Nedeljsko dirko so sicer prestavili zaradi slabe vremenske napovedi, prvič po premoru zaradi pandemije novega koronavirusa pa bo lahko na tribunah do 5000 navijačev.