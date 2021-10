V Grčiji Slovenke zanima le zmaga

Slovenija je v dosedanjih treh tekmah zbrala štiri točke, ob zmagi proti Estoniji, porazu proti Franciji in remiju proti Walesu. "Ena točka je boljše kot nič. Prespale smo to, zdaj je fokus povsem na Grčiji," po tekmi z Walesom in pred obračunom z Grčijo za uradno spletno stran NZS razmišlja reprezentančna vratarka Zala Meršnik. "V Grčiji je cilj jasen – nove tri točke, da ostanemo v igri za 2. mesto v skupini," je odločna Slovenka, ki se je na tekmi proti Walesu nekajkrat izkazala, s svojim delom in igrami pa želi nadaljevati na tej in še višji ravni. Slovenija je doma proti Walesu odkrito ciljala na zmago ... "Treba je delati in vlagati dalje," je jasna čuvajka mreže. Ne le Slovenija, svojo računico imajo tudi domačinke, ki so po po treh odigranih krogih na 3. mestu naše kvalifikacijske skupine. Varovanke selektorja Georgeja Kyriazisa so nazadnje z 1:0 premagale Kazahstan. V 85. minuti je dilemo okoli zmagovalca rešila 21-letna napadalka Grigoria Pouliou. Grkinje so kvalifikacije začele s porazom proti Franciji (10:0), za tem pa so tudi doma porazile Kazahstan (3:2). Grčija na tekmo prihaja kot 64. reprezentanca na svetu, najvišje, 50., so bili jeseni 2008. Grkinje na evropskem ali svetovnem prvenstvu še niso zaigrale, leta 2004 so doma igrale na olimpijskem turnirju, kjer so zasedle 10. mesto.

Devet skupin

Žreb je 51 članic Uefe razdelil v devet kvalifikacijskih skupin; tri skupine po pet ekip, šest skupin pa šest. Prvič v kvalifikacijah sodeluje Ciper, v skupinskem delu kvalifikacij pa bo svoj debi doživel Luksemburg. Slovenija je kvalifikacije pričakala kot 23. reprezentanca Evrope, uvrščena pa je bila v tretji kakovostni boben. Evropa bo dala 11 direktnih potnic na svetovno prvenstvo, ki bo potekalo v devetih mestih in na desetih stadionih v Avstraliji in Novi Zelandiji.

Kako do svetovnega prvenstva

Devet zmagovalk skupin se neposredno uvrsti na svetovno prvenstvo, devet najboljše drugouvrščenih ekip pa gre v dodatno razigravanje (t. i. play offs). Le-to bo na koncu dalo še dve potnici za svetovno prvenstvo, tretja ekipa končnice pa si zagotovi udeležbo na dodatnih interkontinentalnih kvalifikacijah za mesto na SP 2023, kjer bodo na voljo še tri vozovnice za svetovno prvenstvo, kjer bo uvodno tekmo gostil Auckland, finale pa Sidney.

To bo sicer že deveto svetovno prvenstvo. Prvič v zgodovini bo na zaključnem turnirju najboljših ženskih reprezentanc sodelovalo 32 reprezentanc, prej 24. Naslov prvakinj bodo branile nogometašice Združenih držav Amerike, ki so se z naslovom svetovnih prvakinj okitile v letih 2014 in 2018.