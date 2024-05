V Hali Tivoli do brona, misli že pri evropskem prvenstvu

Slovenija je nastopila v postavi Klemen Lokar, Boštjan Ceglar, Enis Musić, Matej Arh, Danilo Kamenik, Robi Bojanec, Simon Gračnar, Nicola Favretto, David Škorjanc, Haris Kuduzović (poškodovan).

Tekmovanje je tudi v letošnji sezoni, v organizaciji Zveze paraplegikov Slovenije, vodil Gregor Gračner, nastopilo pa je šest ekip iz petih držav – KK OSI Paramont (Črna gora), KKK Singidunum Crvena zvezda (Srbija), KKI Vrbas in KIK Zmaj Gradačac (obe BiH).

V finalnem srečanju so ekipe odigrale tri tekme in dobili smo končne uvrstitve v 16. sezoni NLB Wheel lige. Najprej sta se za 5. mesto pomeril KKK Singidunum-Crvena zvezda in KKI Zagreb, ki sta skozi sezono osvojili najmanj točk. V tokratni tekmi so bili bolj zbrani Beograjčani, ki so polčas zaključili s 34:19, zmagali pa z rezultatom 66:47. Druga tekma je zmagovalni ekipi prinesla pokal in uvrstitev na tretje mesto. Pod koši sta se srečali Parasport Slovenia in KK OSI Paramont. Torej ekipi iz sredine lestvice. Slovenija je odlično začela in po prvi četrtini vodila s 25:11. V nadaljevanju je prednost le še stopnjevala (polčas 41:11) in tekmo suvereno dobila z rezultatom 77:40. V finalni in hkrati zaključni tekmi 16. sezone NLB Wheel lige sta se udarili ekipi iz BiH – KKI Vrbas in KIK Zmaj. Banjalučani so bili skozi celotno tekmo boljši in so z rezultatom 89:73 zasluženo slavili in osvojili zmagovalni pokal.

Sklepna slovesnost

Ob zaključku je po koncu finala sledila še slovesnost. Udeležence sta v Hali Tivoli pozdravila Dane Kastelic, državni svetnik in predsednik Zveze paraplegikov Slovenije in Andrej Užmah, predstavnik vodstva poslovne mreže NLB, d.d. Predstavnik NLB d.d. je dvema košarkarjema poklonil darilo NLB d.d. – dva nova športna vozička. Praktičnega in lepega darila sta se razveselila Radmilo Baranin (KK OSI Paramont) in Kristijan Čabraja (KKI Zagreb). Pokal zmagovalni ekipi sta podelila Dane Kastelic in Andrej Užmah, gosta prireditve pa sta bila tudi Rok Radović in Luka Ščuka, košarkarja Cedevite Olimpije. Košarkarja sta skupaj z Gregorjem Gračnerjem, vodjo tekmovanja, Ramu Rekanoviću podelila pokal za najboljšega strelca sezone in MVP-ja sezone, posamične nagrade sta prejela še Arnel Mulić (najboljši asistent) in Željko Ćirković (najboljši skakalec). Izbrana je bila tudi peterka lige, tvorijo jo: Pero Kuzmanović (1) (KIK Vrbas Banjaluka), Ante Štimac (2.5) (KIK Vrbas Banjaluka), Ramo Rekanović (4.5) (OSI Paramont), Haris Kuduzović (3.5) (Parasport Slovenia) in Amir Čolić (1) (OSI Paramont). Na zaključni slovesnosti je predstavnik NLB d. d. predal nova invalidska vozička dvema košarkarjema (Radmilo Baranin (KK OSI Paramont) in Kristijan Čabraja (KKI Zagreb)), ki ju je prispevala NLB d. d. Prehodni pokal je ekipi KKI Vrbas podelil Dane Kastelic. Tudi v tej sezoni velja izpostaviti dobro sodelovanje med Ligo NLB Wheel in Ligo ABA. Zato sta na turnirju v Ljubljani košarkarje obiskala in pozdravila Rok Radović in Luka Ščuka, košarkarja Cedevite Olimpije.