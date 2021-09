V Hamletovi deželi ekspresen konec evropske poti za Celjane

Celjani so "ekspresno" končali svojo mednarodno pot v sezoni 2021/22. Po zmagi s štirimi goli pred tednom dni v Zlatorogu so na današnji povratnem obračunu v Hamletovi deželi izgubili za 11 zadetkov in se poslovili od evropskega pokala. V nadaljevanju sezone jih čakajo le tekme na domačem prizorišču.

Rokometaši iz Celja so sijajno odprli obračun v Gudmeju. Po dveh golih Anteja Ivankovića in enega Žige Mlakarja so v tretji minuti povedli s 3:1, nato pa se jim je povsem zaustavilo. V naslednjih desetih minutah so doživeli strelski mrk, pri tem zastreljali tudi dve sedemmetrovki, po dveh verižnih izključitvah Mlakarja in Matica Suholežnika ter delnem izidu 7:0 v korist domačih igralcev pa so si že v 12. minuti pridelali zaostanek petih golov (3:8).

Sredi prvega polčasa so izbranci Alema Toskića le našli rdečo nit v svoji igri in se približali na dva gola (8:10). Nato so znova padli v krizo in si v 26. minuti pridelali najvišji zaostanek v prvi polovici tekme (11:17), na veliki odmor pa so se odpravili s primanjkljajem štirih golov (14:18).

Rokometaši iz mesta grofov v drugem polčasu niso bili kos Dancem, že po šestih minutah igre so zaostali za sedem golov (16:23). Premikov na bolje ni bilo niti v nadaljevanju tekme, po visokem zaostanku enajstih golov (20:31) v 49. minuti pa je bilo jasno, da bodo proti imenitnim tekmecem – v svojih vrstah imajo tudi najbolj koristnega igralca z letošnjih olimpijskih iger v Tokiu Mathiasa Gidsela, ki jim je danes zabil kar 13 golov – končali svojo evropsko pot. V celjski ekipi sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Ante Ivanković in Stefan Žabić, oba sta dosegla po štiri gole.

Izid:

GOG Gudme - Celje PL 36:25 /29:33/

/izid s prve tekme/