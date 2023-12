V hramu slovenskega športa se obeta spektakel

Slovenija v svoji skupini zaseda 3. mesto z realnimi možnostmi, da se bori za 2. mesto. Zmagovalci skupin se bodo neposredno uvrstili na svetovno prvenstvo. Štiri najboljše drugouvrščene reprezentance pa bodo igrale dodatne kvalifikacije, ki bodo med 8. in 17. aprilom 2024. Zmagovalca dveh parov bosta potovala na svetovno prvenstvo. "Vesel sem, ker se z ekipo spet dobimo. Tudi zelo zadovoljen sem, ker smo zadnji dve tekmi odigrali tako in pripeljali do take situacije, da imamo možnosti, da se borimo za 2. mesto v skupini, ki vodi v dodatne kvalifikacije. Želim si, da smo od samega začetka priprav pripravljeni, osredotočeni na tisto, kar nas čaka na prvi tekmi z Italijo. Kot vse kaže, smo vsi zdravi, tudi v dobri formi so vsi fantje. Zato bomo vsi zdravi prišli v torek na zbor, ko se postavi temelje koncentracije, ki jo držimo do petka, da se odigra z Italijo na najvišjem nivoju," pred torkovim zborom v izjavi za uradno spletno stran NZS napoveduje selektor Tomislav Horvat.