V Idriji bo padla odločitev: bo Škulj postal najmlajši državni prvak?

Po petih relijih sezone se bo boj za naslov državnega prvaka razpletel na idrijskih cestah. V vodstvu je Mark Škulj s sovoznikom Urošem Ocvirkom, ki sta s Škodo Fabio RS Rally2 zbrala 148 točk. Najbližja zasledovalca Rok Turk in Blanka Kacin imata s Hyundaijem i20 N Rally2 123 točk, tretja pa sta s 115,5 točke Marko Grossi in Tara Berlot.

Rok Turk FOTO: Aljoša Kravanja

Da se obeta zanimiv zaključek sezone, sta vodilni posadki nakazali že na septembrskem reliju v Novi Gorici, kjer sta se za zmago borili vse do zadnjih kilometrov. Po več kot 152 kilometrih hitrostnih preizkušenj sta Škulj in Ocvirk slavila s prednostjo zgolj treh sekund. Podobno tesno je bilo tudi na reliju v Železnikih, kjer je Škulj Turka ugnal za vsega osem desetink sekunde. Kako izenačena sta bila letos tekmeca, pove še podatek, da je Škulj na dosedanjih petih relijih osvojil 24 posameznih hitrostnih preizkušenj, Turk pa le eno manj.

Škulju zadostuje deseto mesto, Turk potrebuje zmago

Čeprav ima Škulj pred zadnjim relijem 25 točk prednosti, naslov državnega prvaka še ni odločen. Za končno slavje mu zadostuje deseto mesto, četudi bi Turk v Idriji zmagal. Če pa bi Škulj osvojil 11. mesto in bi Turk slavil, bi se posadki točkovno izenačili. Vsekakor Turk idrijske ceste dobro pozna. Na tamkajšnjem reliju je doslej slavil že petkrat, kar je največ med vsemi dosedanjimi zmagovalci.

Podelitev pokalov za generalno razvrstitev na MAHLE 14. Rally Nova Gorica FOTO: 24ur.com

Škulj pa ima priložnost, da se vpiše v zgodovino slovenskega avtomobilizma. Če osvoji naslov, bo postal najmlajši slovenski državni prvak v reliju. Rekord trenutno pripada Darku Peljhanu, ki je leta 1993 naslov osvojil pri 23 letih in devetih mesecih.

Na startu 65 posadk, med njimi 11 z dirkalniki Rally2

Na seznamu prijavljenih je 65 posadk, od tega 17 tujih iz sedmih držav, ena pa je mešana slovensko-italijanska. Med nastopajočimi bo tudi 11 posadk z dirkalniki razreda Rally2. Poleg vodilnih v državnem prvenstvu bodo med zanimivejšimi nastopajočimi Mitja Glasenčnik in Matej Pistotnik s Hyundaijem i20 N Rally2, Aleš Zrinski in Metod Kurent s Fordom Fiesto Rally2 ter Martin Čendak in Jakob Markežič s Toyoto GR Yaris Rally2. Iz tujine prihajata tudi Italijana Lorenzo Lenzi in Federico Grilli s Škodo Fabio RS Rally2. Lenzi je lanski idrijski reli končal na tretjem mestu. Med zanimivejšimi tujimi posadkami je še finska dvojica Lauri Halonen in Niklas Heino, ki bosta nastopila z Oplovo Corso Rally4.

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Rok Turk in Blanka Kacin na Rally Idrija Aljoša Kravanja

Rally Idrija Aljoša Kravanja

Rally Idrija Aljoša Kravanja

Rally Idrija Aljoša Kravanja

Rally Idrija Aljoša Kravanja

Rally Idrija Aljoša Kravanja

Rally Idrija Aljoša Kravanja

Rally Idrija Aljoša Kravanja

Rally Idrija Aljoša Kravanja



















Posebno pozornost bo pritegnil tudi nastop Mitje Velkavrha in Nine Gorenc Velkavrh. Posadka, ki si je že zagotovila naslov državnih prvakov v diviziji 2, bo tokrat nastopila s Škodo Fabio R5. Med prijavljenimi sta tudi člana AMD Gorica Denis Mrevlje in Rok Gomizelj, ki se bosta na zadnjem reliju sezone pomerila s Hondo Civic VTi. Zanimivo je tudi, da na prijavni listi ni Marka Grossija, sicer tretjeuvrščenega v letošnjem državnem prvenstvu in zmagovalca zadnjih dveh izvedb idrijskega relija.

Odprti tudi boji za naslove v divizijah

V Idriji ne bo napeto le v skupni razvrstitvi. Odločalo se bo tudi o naslovih prvakov v posameznih divizijah. V diviziji 1 imata Rene Černigoj in Blaž Gerbec devet točk prednosti pred Alanom Pajkom in Enejem Bobičem. V diviziji 1A Aljoša in Bojan Makarovič pred Matejem Aubrehtom in Pio Ramšak vodita za 6,5 točke.

Odprt je tudi boj v diviziji 3, kjer imata Blaž Benčina in Maja Sedej 7,5 točke prednosti pred Aljažem Rovanom in Hano Vihtelič, medtem ko v diviziji 4 Ambrož Kavs pred Jankom Čebronom vodi za devet točk.

Za uvod dirkanje po ulicah Idrije, v nedeljo še osem preizkušenj

Tekmovalni del 19. Rallyja Idrija se bo začel v soboto, 7. novembra, ob 15. uri s hitrostno preizkušnjo po ulicah mestnega središča. Posadke bodo na 2,45 kilometra dolgi trasi odpeljale tri kroge, med drugim tudi prek Mestnega trga, kjer jih bo pričakalo več zahtevnih zavojev in šikan. Ob 17. uri bo sledila predstavitev voznikov in sovoznikov.