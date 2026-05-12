'V igri ni le nastop na SP, gre za prvo stopnico proti Los Angelesu'

Ljubljana, 12. 05. 2026 17.46 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Hrvaška - Slovenija

Rokometna reprezentanca Slovenije je popolnila svoje vrste, ki so bile zavoljo klubskih obveznosti in poti igralcev v domovino ob zboru še nepopolne. Reprezentanca je sedaj v celoti usmerila pogled proti odločilnima dvobojema s Črno goro za napredovanje na svetovno prvenstvo 2027.

Po treningu, ki je bil namenjen regeneraciji prisotnim 13 igralcem po zadnjih klubskih tekmah, je dan kasneje slovenska izbrana vrsta začela s pripravo na bližajoča se obračuna. Slovenija bo prvi obračun s Črnogorci odigrala v četrtek ob 18. uri v dvorani Morača, povratna tekma pa bo v nedeljo ob 17. uri v koprski Areni Bonifika.

Domen Novak
FOTO: RZS

Izmed 21 vabljenih rokometašev na priprave sta vadbo izpustila rokometaša nemškega Gummersbacha, levokrilni igralec Tilen Kodrin in krožni napadalec Kristjan Horžen, ki sta v času treninga pripotovala na Gorenjsko. Po posebnem programu je vadil povratnik Blaž Blagotinšek. Krožni napadalec in steber obrambe je na zadnji klubski tekmi prejel močan udarec v predel levega očesa, prebito arkado pa je zdravstvena služba oskrbela s tremi šivi, ki zahtevajo še nekaj dni za popolno celjenje rane.

Ob slednjih se na seznamu nahajajo še vratarji Jože Baznik, Klemen Ferlin in Miljan Vujović, krilni igralci Staš Slatinek Jovičič, Tim Cokan in Domen Novak, zunanji igralci Borut Mačkovšek, Tarik Mlivić, Aleks Vlah, Aljuš Anžič, Andraž Makuc, Domen Makuc, Domen Tajnik, Miha Zarabec, Blaž Janc, Tarik Velić in Tim Rozman ter krožni napadalec Matic Suholežnik.

Blaž Janc
FOTO: Profimedia

Slovenska izbrana vrsta v odločilna kvalifikacijska boja vstopa z veliko mero optimizma in zavedanjem pomembnosti prihajajočih tekem. Vstopnica za svetovno prvenstvo bi pomenila nov velik korak za reprezentanco, ki želi nadaljevati niz nastopov med svetovno elito, obenem pa bi uspeh ohranil olimpijske sanje o nastopu v Los Angelesu 2028.

"Gre za izjemno pomemben teden. V igri ni samo nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji, gre že za prvo stopnico proti olimpijskim igram v Los Angelesu 2028," je najprej dejal slovenski kapetan Blaž Janc in dodal: "Vzdušje v ekipi je super. Vsi se zavedamo zahtevnosti obeh tekem in verjamem, da bomo naše delo dobro opravili."

rokomet slovenija črna gora

