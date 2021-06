Pet Slovencev potrjenih za Tokio

Tina Trstenjak bo branila zlato iz Ria de Janeira v kategoriji do 63 kg, na lestvici IJF pa je na drugem mestu. V tej kategoriji je na četrto mesto uvrščena tudi svetovna podprvakinja Andreja Leški, ki pa bo morala na priložnost za nastop na OI počakati vsaj do Pariza 2024. Vsaka država ima lahko namreč v vsaki kategoriji le po enega tekmovalca. Maruša Štangar se bo borila v kategoriji do 48 kg, na mednarodni lestvici je 12. Kaja Kajzer je 15. v kategoriji do 57 kg, nastop na OI pa je s 25. mestom na lestvici ujela pred petimi leti v Riu bronasta Ana Velenšek v kategoriji nad 78 kg.

Med moškimi bo edini slovenski predstavnik na igrah Adrian Gomboc, ki je 26. v kategoriji do 66 kg. Na mešani ekipni tekmi Slovenija ne bo imela ekipe. Nastop na OI bi sicer imela zagotovljen tudi Klara Apotekar v kategoriji do 78 kg, na lestvici IJF namreč zaseda 13. mesto, a je zaradi nosečnosti začasno prekinila kariero in je letos v Tokiu ne bo na tatamiju.