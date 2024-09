V Kopru tudi oba olimpijska zmagovalca iz Pariza

Tekma v Kopru bo prva po olimpijskih igrah v Parizu in evropskem prvenstvu v Villarsu, kar predstavlja poseben izziv za organizatorje. Matej Planko , vodja organizacijskega odbora, je bil zelo zadovoljen, da se je kljub zgoščenemu tekmovalnemu koledarju na tekmo prijavilo 68 tekmovalk in 66 tekmovalcev iz 29 držav.

Organizatorji tekmovanja, Plezalni klub Plus iz Kopra in Planinska zveza Slovenije v sodelovanju z Mestno občino Koper pričakujejo številčno tekmovalno zasedbo ter še več obiskovalcev in navijačev kot običajno, ki bodo stiskali pesti za slovensko ekipo s šampionko Janjo Garnbret na čelu.

"Cilji so visoki, vsi vemo, kam se uvrščamo, nadejamo se, da bodo plezalci dali vse od sebe in bodo rezultati dobri," je tekmovalne cilje predstavil Fonda.

Pred domačimi navijači bodo nastopili vsi trije slovenski olimpijci iz Pariza, ob Garnbretovi še Mia Krampl in Luka Potočar . Na seznamu sta tudi obe svetovni prvakinji z nedavnega mladinskega prvenstva na Kitajskem Jennifer Buckley in Rosa Rekar .

Najbolj številčna bo domača zasedba. Kot je na današnji novinarski konferenci povedal trener v slovenski reprezentanci in glavni motor tekmovanja na Obali Luka Fonda , bo nastopilo 18 Slovencev, 11 žensk in sedem moških.

"Vesela sem, srečna in ponosna, da mi je uspelo to, kar mi je uspelo drugič zaporedoma, saj ni bilo najlažje," je o lepih spominih na Pariz dejala šampionka.

Priznala je, da po olimpijskih igrah ni veliko razmišljala o tekmi v Kopru, bo pa vsekakor uživala in se tekme pred domačimi navijači veseli. V olimpijskem letu koprska tekma in obramba lanske zmage nista bili glavni cilj. Kljub temu si vseeno želi dobro nastopiti in pokazati to, kar zna.

Pričakuje, da bo prišlo zelo veliko ljudi, več kot v prejšnjih dveh letih, da skupaj proslavijo, navijajo in uživajo.

"Upam, da bo vreme zdržalo, plezalci vedno znamo pokazati dober šov." Koprska tekma bo njena zadnja letos. "Mislim, da imam dosti tekem za letos," je sklenila Garnbretova.

Po svetovnem pokalu bo Koper od 8. do 12. septembra gostil še univerzitetno SP v športnem plezanju v vseh treh disciplinah pod okriljem Mednarodne univerzitetne športne zveze Fisu, pričakujejo tudi srebrno olimpijko v hitrosti Kitajko Lijuan Deng.