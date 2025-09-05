Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Drugi športi

V kvalifikacijah kajakašev izpadla le Lea Novak

Augsburg, 05. 09. 2025 12.07 | Posodobljeno pred 8 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
0

V Augsburgu se je začela zadnja tekma svetovnega pokala slalomistov na divjih vodah. V kvalifikacijah kajakašev je bilo uspešnih pet slovenskih tekmovalcev, ki so se uvrstili v polfinale. Izpadla je Lea Novak, je s 60 kazenskimi sekundami zasedla predzadnje, 43. mesto. Slovencem sicer kvalifikacijska vožnja ni zagotovila najboljših obetov. Nihče se namreč ni uvrstil med najboljših deset.

Ajda Novak
Ajda Novak FOTO: Kajakaška zveza Slovenije

Ajda Novak je zasedla 11. mesto, na progi je bila zelo hitra, a si je priborila šest kazenskih sekund. Eva Alina Hočevar, ki se bori za kolajno v skupnem seštevku, pred zadnjo tekmo - ta prinaša dvojne točke - je na četrtem mestu, je bila 18. Z dvema kazenskima sekundama je za skoraj tri sekunde zaostala za svojo reprezentančno kolegico, za najhitrejšo, domačinko in vodilno v svetovnem pokalu Ricardo Funk, pa kar 11 sekund in pol.

Preberi še Eva Alina Hočevar v posamičnem krosu do srebra

Pri moških je Petru Kauzerju uspel odličen zgornji del, bil je med najhitrejšimi, spodaj pa je najbrž tudi načrtno popustil, saj bo v dolgem dnevu potreboval vsak atom moči. Zasedel je 20. mesto, za najhitrejšim, domačinom Noahom Heggejem je zaostal za dobrih sedem sekund. Žiga Lin Hočevar je bil 26., Martin Srabotnik pa 29., v polfinale se je v obeh konkurencah uvrstilo po 30 najboljših.

kajak kanu
  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256