V kvalifikacijah kajakašev izpadla le Lea Novak

Ajda Novak je zasedla 11. mesto, na progi je bila zelo hitra, a si je priborila šest kazenskih sekund. Eva Alina Hočevar, ki se bori za kolajno v skupnem seštevku, pred zadnjo tekmo - ta prinaša dvojne točke - je na četrtem mestu, je bila 18. Z dvema kazenskima sekundama je za skoraj tri sekunde zaostala za svojo reprezentančno kolegico, za najhitrejšo, domačinko in vodilno v svetovnem pokalu Ricardo Funk, pa kar 11 sekund in pol.