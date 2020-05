V letalski nesreči umrla mlada italijanska plavalca

V nesreči sta življenji izgubila Fabio Lombiniin Gioele Rossetti, stara 22 in 23 let. Njuno letalo je strmoglavilo kmalu po vzletu na letališču Nettuno blizu Rima, potem pa že zagorelo. Kot je sporočila zveza, prve preiskave kažejo, da je letalo upravljal Rossetti.