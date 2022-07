V ligi NFL odslej prva temnopolta ženska predsednica

Pred sprejetjem funkcije pri Las Vegas Raiders je bila Morganova podpredsednica lasvegaškega odbora za gostitelje super bowla, med letoma 2019 in 2021 pa je bila predsednica nadzornega odbora za igre na srečo v Nevadi. Delala je tudi kot mestna odvetnica v Las Vegasu in odvetnica za MGM International.

"Zame je edinstvena čast pridružiti se ekipi Raiders v enem najbolj odločilnih obdobij v zgodovini kluba," je v izjavi za javnost dejala Morganova.

Raiders so se iz Oaklanda v prestolnico igralništva preselili leta 2020, že vrsto let pa skrbijo za zgodovinske odločitve v NFL. Tako so leta 1979 kot prvi najeli trenerja latinskega porekla, deset let kasneje pa tudi prvega temnopoltega glavnega trenerja.