Lastnik ekipe Dallas Cowboys napovedal, da bo njegov klub odprl vrata za gledalce

Lastnik Dallas Cowboys Jerry Jonesje napovedal, da bo njegov klub odprl vrata za gledalce. "Zadovoljen sem, da imamo dobro poučeno javnost in da bodo navijači lahko obiskali tekme in uživali v varni izkušnji, varnost pa bo zagotovljena tudi našim igralcem," je povedal Jones. Dallasov stadion ima maksimalno kapaciteto 105.000 ljudi in številne VIP-prostore, kar naj bi po besedah Jonesa dovoljevalo več načinov za zagotavljanje ustreznega distanciranja. Koliko gledalcev si bo lahko ogledalo tekme, pa zaenkrat ostaja uganka. Pred tem je Atlanta postala prvi klub v ligi NFL, ki je napovedal prisotnost gledalcev. V domači dvorani, ki premore 71.000 sedežev, bo dovolila med 10.000 in 20.000 gledalcev. Klubi pa so poleg predpisov NFL omejeni tudi na predpise posameznih zveznih držav. Tako so vsa moštva iz zvezne države New York (New York Giants, New York Jets in Buffalo Bills) zaradi prepovedi obiska tekem že napovedale, da bodo njihove tekme potekale brez gledalcev. Večina klubov bo svoje odločitve o prisotnosti gledalcev napovedala v naslednjih dneh in tednih, saj je pričakovati, da bodo lokalne oblasti v tem času še prilagajale ukrepe za športne prireditve.

Začetek rednega dela sezone v ligi NFL je na sporedu 10. septembra.