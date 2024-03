V ligi NHL po dve zmagi domačih in gostujočih moštev

Moštvo iz Dallasa si je odločilno prednost priigralo že v prvi tretjini, ko je povedlo s 3:0. Že po minuti in štirinajstih sekundah igre je goste v vodstvo popeljal Christopher Tanev . V zadnjih treh minutah sta v polno merila še že omenjeni Hintz in Čeh Radek Fakša .

V zahodni konferenci so Winnipeg Jets z 0:3 slavili v Seattlu. Vsi trije zadetki so padli v zadnji tretjini, ko so za goste zadeli Mark Scheifele, Adam Lowry in Nikolaj Ehlers. Vratar Winnipega Laurent Brossoit je s 17 obrambami prvič v ligi NHL ohranil svojo mrežo nedotaknjeno.

Četrti zaporedni poraz je na gostovanju pri Arizoni doživel Detroit, kjer je bilo domače moštvo boljše s 4:0. Podobno kot Dallas so tudi hokejisti Arizone odločilen korak k zmagi naredili v prvi tretjini, v kateri so zadeli Jack Mcbain, Alex Kerfoot in Logan Cooley. Domači vratar Connor Ingram je zbral 28 obramb.

Najdlje je trajala tekma v Denverju, kjer je po podaljšku z 2:1 domače moštvo Colorado Avalanche premagalo Minnesoto. Gostje bi lahko prišli do zmage v zadnji tretjini rednega dela, a je Norvežan Mats Zuccarello zgrešil kazenski strel. V podaljšku je odločilni gol za domačine dosegel Valerij Ničuškin.