V ligi NHL še sedem hokejistov pozitivnih na novi koronavirus

Skupaj so v ligi NHL v drugi in tretji fazi ponovnega zagona hokeja opravili 4934 testov, skupaj pa je bilo pozitivnih 30 hokejistov. En nov pozitivni primer so zabeležili tudi pri hokejistih, ki niso del 24 moštev, ki bodo 1. avgusta nadaljevala s tekmovanjem. Skupaj je bilo doslej 13 takšnih primerov. V izjavi za javnost je vodstvo lige NHL sporočilo, da so vsi igralci, ki so okuženi z novim koronavirusom, izolirani od ostalih soigralcev in spoštujejo priporočila kanadske oz. ameriške zdravniške stroke.