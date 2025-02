V Linzu se bosta v finalu srečala Aleksandrova in Jastremska

Rusinja Jekaterina Aleksandrova in Ukrajinka Dajana Jastremska sta finalistki teniškega turnirja WTA v Linzu z nagradnim skladom dober milijon evrov. Četrta nosilka Rusinja je v polfinalu s 6:0 in 6:4 izločila prvo nosilko, Čehinjo Karolino Muchovo, petopostavljena Ukrajinka pa osmo nosilko, Danko Claro Tauson, s 6:1 in 6:4.