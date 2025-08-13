Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Drugi športi

Danska moč v taboru Krimovk

Ljubljana, 13. 08. 2025 14.43 | Posodobljeno pred 11 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.J.
Komentarji
0

Krim Mercator bo v novi sezoni močnejši za še eno obetavno igralko. Iz Ludwigsburga se v Ljubljano seli 21-letna levičarka Anne With Johansen iz Danske. Mlada levičarka, ki igra na položaju desne zunanje, je v dresu mlajših selekcij danske reprezentance osvajala medalje na največjih mednarodnih tekmovanjih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Anne With Johansen je v zadnjih dveh sezonah z nemškim Ludwigsburgom igrala tudi v EHF Ligi prvakinj, še prej pa je igrala za domači Ajax Kobenhavn.

Preberi še Krimovke v Ligi prvakinj namesto z Ludwigsburgom s Solo

V minuli sezoni je v izločilnih bojih dvakrat nastopila tudi proti Krimu Mercatorju – nemški Ludwigsburg je v skupnem seštevku napredoval v 1/4 finale -, v sezoni 2023/24 pa je nastopila celo na zaključnem turnirju četverice (Final 4), ko je z nemško ekipo (takrat še pod imenom Bietigheim) osvojila končno 2. mesto. Sedaj se v Ljubljani pridružuje rojakinji Sofie Bardrum, s katero sta bili soigralki že pri domačem Ajaxu, ki je pred sezono prav tako okrepila ljubljansko vrsto.

Preberi še Krim Mercator: odšla je skoraj celotna prva ekipa, kljub temu ni alarma na Galjevici

"Zelo sem vesela, da sem tukaj in komaj čakam, da oblečem dres Krima. Pripravljena sem dati vse od sebe, pomagati ekipi do uspehov in uživati v vsaki minuti na igrišču. Komaj čakam, da spoznam nove soigralke, navijače in življenje v Ljubljani," je ob podpisu pogodbe za uradno spletno stran kluba dejala 21-letna Danka.

rokomet liga prvakinj krim
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110