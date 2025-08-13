Danska moč v taboru Krimovk

Anne With Johansen je v zadnjih dveh sezonah z nemškim Ludwigsburgom igrala tudi v EHF Ligi prvakinj, še prej pa je igrala za domači Ajax Kobenhavn.
V minuli sezoni je v izločilnih bojih dvakrat nastopila tudi proti Krimu Mercatorju – nemški Ludwigsburg je v skupnem seštevku napredoval v 1/4 finale -, v sezoni 2023/24 pa je nastopila celo na zaključnem turnirju četverice (Final 4), ko je z nemško ekipo (takrat še pod imenom Bietigheim) osvojila končno 2. mesto. Sedaj se v Ljubljani pridružuje rojakinji Sofie Bardrum, s katero sta bili soigralki že pri domačem Ajaxu, ki je pred sezono prav tako okrepila ljubljansko vrsto.
"Zelo sem vesela, da sem tukaj in komaj čakam, da oblečem dres Krima. Pripravljena sem dati vse od sebe, pomagati ekipi do uspehov in uživati v vsaki minuti na igrišču. Komaj čakam, da spoznam nove soigralke, navijače in življenje v Ljubljani," je ob podpisu pogodbe za uradno spletno stran kluba dejala 21-letna Danka.
