V ljubljanskem Squashlandu ta konec tedna prek sto igralcev iz 14 držav

To je doslej največje število nastopajočih in držav na dosedanjih prvenstvih v Sloveniji. Slovenske barve bo zastopalo 40 tekmovalcev iz štirih klubov, SqK Škofja Loka, ŠD Squashland, SqK Lesce Bled in SqK Konex. Hrvaška in Avstrija bosta zastopani s po desetimi igralci, Madžarska in Poljska s po osmimi, Italija in Romunija pa bosta v Ljubljano vsaka poslali po šest igralcev. Napovedani so tudi tekmovalci iz Srbije, Rusije in Anglije. Prvič bodo v Sloveniji nastopili mladinci iz Kuvajta (3), Nizozemske (2), Malte (2) in Ukrajine (1).

Turnir se je v regiji že dodobra uveljavil, vsako leto pride več igralcev, predvsem iz tujine, tako bomo letos prvič dosegli sto ali morda celo preko sto prijavljenih tekmovalcev iz vsaj 13 držav. Nekaj dni pred turnirjem namreč beležimo natanko 100 potrjenih prijav, imeli smo sicer že 126 prijavljenih igralcev, a so bolezni, poškodbe in višja sila povzročila kar obilen osip. Takšna udeležba nam omogoča, da lahko naslednje leto zaprosimo za spremembo statusa tekmovanja v višji rang (grand prix), kar bo pomenilo drugačno točkovanje oziroma večjo privlačnost za mladince iz tujine oziroma boljšo konkurenco in kakovost igranja," je pred pričetkom turnirja povedal predsednik UO Squash zveze Slovenije Gregor Kustec.

Povratek lanskih zmagovalcev

Ponovno bodo nastopili lanski zmagovalci svojih kategorij, v slovenski ekipi Blaž Porenta, Sara Nedić, Nanja Urh in Pika Rupar, s Hrvaške pa se vrača Jan Cerovac. Zagotovo bo zanimiv tudi nastop odlične hrvaške igralkeFranke Vidović, ki trenutno zaseda 2. mesto na evropski lestvici deklet do 17 let.

Prvi dan se bodo tekmovanja začela ob 14:30, predvidoma pa bodo trajala do 20. ure. V soboto bodo tekmovanja od 9. do 20. ure, v nedeljo pa bodo zaključne finalne tekme potekale okoli 13. ure.

"Junior open je najpomembnejši redni letni organizacijski dogodek Squash zveze Slovenije, nekakšen pregled našega dela z mladimi. Priprave na tekmovanje so se začele v drugi polovici 2019 in se z lobiranjem pri nacionalnih zvezah za široko udeležbo intenzivno stopnjevale do izteka leta. V preteklih šestih letih smo število udeležencev dvignili iz začetnih 44 v letu 2014 na letošnjih sto. Junior Open je turnir, ki je predvsem spodbuda za tiste ambiciozne mlade igralce in igralke, ki so tekmovalno usmerjeni, pa morda še ne hodijo na močnejše turnirje oziroma nimajo izkušenj na večjih mednarodnih turnirjih. Med tistimi mladinci, ki že tekmujejo, pa se je že oblikovala močna ekipa prekaljenih igralcev, ki lahko v mednarodnem merilu že pokažejo konkurenčno igro, zato računamo vsaj na dve do štiri najvišje uvrstitve," je še napovedal Kustec.