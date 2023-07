V Loketu prvič letos na štartu tudi Gajser: Želim predvsem uživati

V nedeljo bo na sporedu dvanajsta dirka svetovnega prvenstva v motokrosu v letu 2023. Na Veliki nagradi Češke bosta z licenco AMZS vozila Jan Pancar in prvič letos tudi Tim Gajser. Slednji se je na treningih po sanirani poškodbi stegnenice dobro počutil, a dirka je običajno povsem nekaj drugega kot trening. Gajser na Češko odhaja dobro razpoložen in brez pritiska, saj želi v vožnjah zgolj uživati.

icon-expand Tim Gajser FOTO: Aljoša Kravanja

Velika nagrada Češke bo premierni nastop Tima Gajserja med svetovno motokros elito letos po hudi poškodbi in zlomu stegnenice, ki ga je doživel februarja. Aktualni svetovni prvak v razredu MXGP je poškodbo dobro saniral in zdaj prihaja v elitno motokros krdelo, v katerem se vsak krčevito bori za čim več točk svetovnega prvenstva. "Zadnjih nekaj tednov sem se na treningu v Tiga243landu počutil dobro in prepričan sem, da je moje telo pripravljeno na izzive, ki me čakajo v Loketu. Nočem si nalagati prevelikega bremena ali pritiska, zato resnično želim predvsem uživati na motorju in da spet vidim tekmece ter seveda navijače, ki me vselej podpirajo," je za uradno spletno stran AMZS povedal široko nasmejani Gajser pred potjo na Češko.

Povsem jasno je, da naslova svetovnega prvaka ne more ubraniti, vsekakor pa bo lahko drugo polovico sezone izkoristil, da si na različnih progah povrne občutke, s katerimi nas je navduševal v preteklih letih ter si privozil pet prestižnih naslovov svetovnih prvakov (4x MXGP in 1x MX2). Vsekakor se bo lahko na progi Loketske Serpentiny prepričal, kako je pripravljen in kaj mora morda še popraviti, da se bo v naslednji sezoni med motokros elito znova vrnil na mesta, ki jih želi osvajati.

icon-expand Jan Pancar želi nadgraditi 9. in 8. mesto, na katerih je končal zadnji preizkušnji v Indoneziji. FOTO: AMZS

Pancar: Cilj je čim boljši rezultat Jan Pancar se je z dveh dirk iz Indonezije vrnil z 9. mestom iz Sumbawe ter 8. mestom iz Lomboka, skupno pa je v razredu MX2 čvrsto zasidran na 10. mestu. Kratek dvotedenski premor je izkoristil za privajanje na časovno razliko, ki ga je pestila po vrnitvi iz Azije, ter treninge in pripravo na preizkušnjo za Veliko nagrado Češke. "V Loketu želim priti do čim boljšega rezultata in nadgraditi to, kar sem pokazal v Indoneziji. Verjamem, da bo ob progi veliko slovenskih navijačev, kar mi bo zagotovo vlilo dodatnih moči in pomagalo pri uresničitvi ciljev," je za uradno spletno stran AMZS povedal Pancar.