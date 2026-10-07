V lov po senzacijo v Pariz: Odigrati bomo morali popolno tekmo

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EHF Liga prvakov: Celje Pivovarna Laško - Aalborg FOTO: VOYO

Celjani so evropsko sezono odprli z gostovanjem pri hrvaškem prvaku Zagrebu. V Areni Zagreb so bili kljub odličnemu začetku in borbeni predstavi do zadnjih minut blizu pozitivnemu rezultatu, a so na koncu morali priznati premoč domačinom. Za Celje je bila tekma predvsem dokaz, da se lahko tudi v najelitnejšem evropskem tekmovanju kosa z nasprotniki, ki imajo za seboj bistveno več izkušenj.

V drugem krogu je sledil obračun v Zlatorogu proti danskemu Aalborgu. Celjani so pred skoraj 3000 gledalci pokazali izjemno borbenost in se v prvem polčasu povsem enakovredno zoperstavili lanskim udeležencem zaključnega turnirja EHF Lige prvakov. Po 30 minutah so zaostajali za tri zadetke, v nadaljevanju pa je izkušena danska zasedba izkoristila širino in kakovost ter se na koncu veselila zmage s 35:25.

Pred Celjani je tako nov evropski izziv, tokrat na enem najbolj slovitih rokometnih prizorišč. Parižani so v sezono vstopili z velikimi ambicijami in željo, da bi se po nekajletnem premoru ponovno prebili na zaključni turnir v Kölnu.

PSG ponovno meri visoko

Paris Saint-Germain bo v sezoni 2026/27 šestnajstič nastopil v EHF Ligi prvakov. Francoski velikan je v elitnem tekmovanju že šestkrat nastopil na zaključnem turnirju, največji uspeh pa dosegel leta 2017, ko je zaigral v finalu. V zadnjih letih je PSG redni član evropske elite, v sezoni 2022/23 pa se je nazadnje prebil do zaključnega turnirja.

Aljuš Anžič FOTO: RK Celje

Tudi doma je pariška zasedba v samem vrhu. PSG je v minuli sezoni osvojil že 13. naslov francoskega prvaka, od tega dvanajstega zaporednega. V Ligi prvakov pa je njihovo pot v sezoni 2025/26 v končnici ponovno zaustavila madžarska ekipa, tokrat Veszprem, potem ko je bil leto prej usoden Szeged. Pred novo sezono so Parižani svojo zasedbo dodatno okrepili. Iz Veszprema sta prišla vratar Rodrigo Corrales, ki se vrača v klub, in islandsko krilo Bjarki Mar Elísson. Nova obraza v Parizu sta tudi Frederik Ladefoged, ki je prišel iz Dinama iz Bukarešte.

Na klopi PSG-ja je drugi in hkrati zadnji sezoni glavni trener Stefan Madsen, ki je pred prihodom v Pariz dolga leta vodil Aalborg in z danskim klubom dvakrat prišel vse do finala Lige prvakov. Pri PSG-ju mu pomaga nekdanji igralec pariške ekipe Henrik Mollgaard. Po koncu sezone 2026/27 bo Madsena na mestu glavnega trenerja nasledil Roberto Parrondo.

Parižani so veliki favoriti dvoboja. FOTO: Damjan Žibert

Parižani imajo tako na papirju izjemno izkušeno zasedbo, vajeno največjih evropskih tekem in bojev za najvišja mesta. Prav zato bo gostovanje v francoski prestolnici za Celjane eden zahtevnejših preizkusov letošnje evropske sezone.

"V Pariz odhajamo na obračun z ekipo svetovnega kova, ki ima izjemno kakovostne posameznike. Zavedamo se zahtevnosti izziva, vendar je naša pozornost v celoti usmerjena v našo predstavo. Če želimo imeti možnosti za uspeh, bomo morali pokazati najboljšo različico sebe, dosledno slediti taktičnemu načrtu in od prve sekunde igrati z največjo možno intenzivnostjo. V Ligi prvakov je vsaka tekma priložnost in v Pariz odhajamo z željo, da na igrišču pustimo vse, kar imamo," je za klubsko spletno stran pred obračunom v Parizu dejal trener Klemen Luzar.

Velik izziv in še večja nagrada

Celjani v Pariz odhajajo zavedajoč se kakovosti nasprotnika, a hkrati z željo, da svojo evropsko zgodbo nadaljujejo z novo dobro predstavo. Uvodni dve tekmi sta pokazali, da se lahko mlada celjska zasedba tudi proti evropskim velikanom bori za svoj trenutek, za točko ali zmago pa bo tokrat potrebna še posebej zbrana in praktično brezhibna predstava.

Klemen Luzar FOTO: Luka Kotnik

PSG bo na domačem parketu velik favorit, toda prav takšne tekme so razlog, zaradi katerega se je Celje vrnilo v najelitnejše evropsko tekmovanje. Vsaka minuta proti igralcem, ki so vajeni zaključnih bojev Lige prvakov, je nova izkušnja za mlado celjsko zasedbo. In če bi Celjani iz Pariza odnesli točko ali morda celo obe, bi bila nagrada toliko slajša. Pred njimi je velik izziv. A tudi velika priložnost.

"Popolnoma se zavedamo, kako zahtevna tekma nas čaka, še posebej po nekoliko težjem obdobju, ki je za nami. Kljub temu ostajamo samozavestni in povezani. Trdo smo delali na odpravi napak in ob podpori naših navijačev v Parizu smo odločeni pokazati dobro predstavo ter se še naprej boriti za to, da bi dve točki odšli v Celje," pa je dejal izjemno nadarjeni Aljuš Anžič.

PSG - CPL FOTO: 24ur.com