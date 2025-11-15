V Madridu zgodovinska prva tekma lige ameriškega nogometa NFL v Španiji

Zgodovinsko tekmo bodo po vsem Madridu spremljale dejavnosti in zabava, povezane z ameriškim nogometom. Po besedah Petra O'Reillyja, izvršnega podpredsednika NFL za mednarodno poslovanje in dogodke, je liga želela, da bi dogodek deloval kot "mini super bowl", torej finale lige NFL v nekoliko manjšem obsegu.
Madrid se pripravlja na veliki dogodek, pri čemer so nekatera območja preuredili v območja s tematiko ameriškega nogometa, vključno s tremi velikanskimi čeladami pred Palacio de Cibeles, ikoničnimi Spletičnami (Las Meninas), okrašenimi z barvami ekip, in mini igriščem za ameriški nogomet z zastavicami.
V Španiji so takoj zagrabili ponujeno priložnost gostiti vrhunski spektakel na stari celini nerazumljenega ameriškega športa. Po ocenah lige NFL je od leta 2007 ekonomski vpliv vseh tekem, ki so jih odigrali v Londonu, znašal 2 milijardi funtov (2,2 milijarde evrov), od tega so 185 milijonov funtov (209 milijonov evrov) ustvarili s tekmami, ki so bile na Otoku lani.
V Nemčiji je tekma v Münchnu leta 2022 prinesla 70 milijonov evrov, dve zaporedni tekmi v Frankfurtu leta 2023 pa 110 milijonov evrov, prva tekma v Južni Ameriki pa 72 milijonov evrov. Cilj za tekmo v Madridu je izenačiti številko 70 milijonov evrov, doseženo v Münchnu leta 2022, saj NFL meni, da je španski trg strateški, z ocenami o 11 milijonih navijačev.
V ligi NFL skušajo španskim ljubiteljem tega športa ponuditi šov in spektakel, ki je značilen za vsakoletno tekmo finala najboljših dveh ekip sezone. Med polčasom bodo pripravili vrhunski glasbeni nastop. Nastopila bosta argentinski ustvarjalec Bizarrap in portoriški umetnik Daddy Yankee.
