V Madridu zgodovinska prva tekma lige ameriškega nogometa NFL v Španiji

Zgodovinsko tekmo bodo po vsem Madridu spremljale dejavnosti in zabava, povezane z ameriškim nogometom. Po besedah Petra O'Reillyja, izvršnega podpredsednika NFL za mednarodno poslovanje in dogodke, je liga želela, da bi dogodek deloval kot "mini super bowl", torej finale lige NFL v nekoliko manjšem obsegu.

Madrid se pripravlja na veliki dogodek, pri čemer so nekatera območja preuredili v območja s tematiko ameriškega nogometa, vključno s tremi velikanskimi čeladami pred Palacio de Cibeles, ikoničnimi Spletičnami (Las Meninas), okrašenimi z barvami ekip, in mini igriščem za ameriški nogomet z zastavicami.