Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

V Magny-Coursu je bil prvi dan v znamenju nepremagljivega Bulege, bo tako tudi v nedeljo?

Modena, 06. 09. 2026 08.43 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Superbike VN Češke

V motociklističnem razredu Superbike je, ko gre za boj za končni naslov prvaka, vse bolj ali m,anj jasno. Skorajda nepremagljivi Italijan Nicolo Bulega hiti proti laskavi lovboriki. Tudi prvi dan VN Francije v Magny-Coursu je bil v znamenju prevlade Italijana. Bo tako tudi na nedeljskih preizkušnjah. Preverite v prenosu na VOYO. Prva dirka ob 11. uri.

SBK Francija
SBK Francija
FOTO: VOYO

Da bo tudi VN Francije zaznamoval skorajda nepremagljivi Italijan Nicolo Bulega, je bilo jasno že po sobotnih dopoldanskih kvalifikacijah. Italijan je zrušil rekord steze in poskrbel za najboljše izhodišče na dirki. Drugi čas je nekoliko presenetljivo zabeležil Otočan Sam Lowes, tretji pa je bil Bulegov kolega iz ekipe Španec Iker Lecuona. Zanimivo, da je to najboljši startni položaj Ducatija v Magny-Coursu po več kot 23 letih.

Nicolo Bulega
Nicolo Bulega
FOTO: Profimedia

Italijan je svojo nadvlado nadaljeval tudi na osrednji sobotni dirki, kjer je prišel do tretje karierne zmage v Franciji. Ker je Lecuona končal na drugem mestu, je Italijan ostal brez možnosti za osvojitev prvenstva v Franciji. O naslovu prvaka se bo odločalo na prizorišču v Cremoni konec meseca septembra, tam bi lahko Bulega slavil pred domačimi navijači. Tretji je bil znova Britanec Lowes.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Razlagalnik

Dirkališče Circuit de Nevers Magny-Cours se nahaja v osrednji Franciji in je med letoma 1991 in 2008 gostilo dirko Formule 1 za Veliko nagrado Francije. Zgrajeno je bilo leta 1960, sprva kot šola za dirkanje, kasneje pa se je razvilo v pomembno mednarodno prizorišče, ki je znano po svoji tehnično zahtevni konfiguraciji z ostrimi zavoji in spremembami nadmorske višine.

Svetovno prvenstvo Superbike ali WorldSBK je elitno tekmovanje v cestno-hitrostnem motociklizmu, kjer dirkači tekmujejo s predelanimi različicami serijskih motociklov, ki so na voljo za prodajo v redni trgovski mreži. Za razliko od prvenstva MotoGP, kjer se uporabljajo prototipni motocikli, ki niso namenjeni cestni uporabi, prvenstvo Superbike poudarja zmogljivost strojev, ki so tehnično bližje tistim, ki jih lahko kupijo navadni vozniki.

Ducati je italijanski proizvajalec motociklov s sedežem v Bologni, ki ima bogato zgodovino v motošportu. Znan je predvsem po uporabi motorjev z desmodromičnim krmiljenjem ventilov in okvirjev tipa 'trellis'. V prvenstvu Superbike je Ducati ena najuspešnejših znamk v zgodovini, saj so njihovi motocikli osvojili številne naslove svetovnih prvakov in postavili temelje za razvoj visoko zmogljivih športnih motociklov.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
superbike bulega

Zverev tokrat 'trpel' precej manj za napredovanje

24ur.com Superbike: Razgatlioglu prevladuje na Portugalskem
24ur.com Boj za naslov svetovnega prvaka v razredu Superbike še vedno odprt
24ur.com Bo Bezzecchi Aprilii pridirkal prvo zmago v Jerezu?
24ur.com Obeta se spektakel vseh spektaklov: Stožice za obračun z Rijeko razprodane!
24ur.com Se bo v Mugellu nadaljevala prevlada italijanskih dirkačev in Ducatija?
24ur.com Martin: Pomeril se bom sam s seboj
24ur.com Pred nami je največji tekaški praznik v Sloveniji
Priporoča
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zvezdnica pokazala še nikoli videne fotografije iz najstniških let
Si postal očka? Pripravi se na te spremembe
Si postal očka? Pripravi se na te spremembe
5 okusnih živil za dobro odpornost in zdravje otroka
5 okusnih živil za dobro odpornost in zdravje otroka
Tri leta po smrti slavne pevke je njena edina hči umrla v srhljivo podobnih okoliščinah
Tri leta po smrti slavne pevke je njena edina hči umrla v srhljivo podobnih okoliščinah
zadovoljna
Portal
Vsi se sprašujejo isto stvar o Nicole Kidman
Dnevni horoskop: Kozorogom bo pomembna bližina, škorpijone čaka strast
Dnevni horoskop: Kozorogom bo pomembna bližina, škorpijone čaka strast
Tedenski horoskop: Nekaj nedolžnega lahko preraste v nekaj več
Tedenski horoskop: Nekaj nedolžnega lahko preraste v nekaj več
To je frizura, ki ženskam po 40. letu odvzame leta in bo hit jeseni 2026
To je frizura, ki ženskam po 40. letu odvzame leta in bo hit jeseni 2026
vizita
Portal
Pozabite na trebušnjake: za raven trebuh je pomembnejša ta vaja, ki jo večina dela narobe
Če vas bolijo kolena, ne izločite vseh maščob: ta živila vsebujejo snovi, pomembne za sklepe
Če vas bolijo kolena, ne izločite vseh maščob: ta živila vsebujejo snovi, pomembne za sklepe
Kaj se zgodi z možgani, če vsak dan več ur uporabljamo telefon?
Kaj se zgodi z možgani, če vsak dan več ur uporabljamo telefon?
Virusi se v šolah hitro širijo: navade, ki jih je dobro osvojiti, preden zboli vsa družina
Virusi se v šolah hitro širijo: navade, ki jih je dobro osvojiti, preden zboli vsa družina
cekin
Portal
Štirje turisti na Krku želeli sladico, nato pa jih je natakar prosil, naj odidejo
Šefi naj bi jih končno opazili: štiri znamenja, ki naj bi bila tik pred napredovanjem
Šefi naj bi jih končno opazili: štiri znamenja, ki naj bi bila tik pred napredovanjem
Imel je 31 milijard evrov, danes pa od Rusije zahteva ogromno odškodnino
Imel je 31 milijard evrov, danes pa od Rusije zahteva ogromno odškodnino
Milijonom je svetoval, kako obogateti. Zdaj priznava: dolgujem več kot milijardo evrov
Milijonom je svetoval, kako obogateti. Zdaj priznava: dolgujem več kot milijardo evrov
moskisvet
Portal
Se ga spomnite? Danes ga ne bi prepoznali
Se redite, slabo spite in ste nenehno utrujeni? Kriv je lahko ta hormon
Se redite, slabo spite in ste nenehno utrujeni? Kriv je lahko ta hormon
Tri leta nihče ni vedel za njegovo bolezen: Stala mu je ob strani do konca
Tri leta nihče ni vedel za njegovo bolezen: Stala mu je ob strani do konca
Kitajsko križišče, ki je obnorelo internet: iz zraka je videti kot opičji obraz
Kitajsko križišče, ki je obnorelo internet: iz zraka je videti kot opičji obraz
dominvrt
Portal
Tehnološko čudo: Oaza sredi puščave, kjer je vedno 23 stopinj
Kako prepoznati simptome suhega očesa pri vašem psu
Kako prepoznati simptome suhega očesa pri vašem psu
Drobna travniška lepotica, ki so jo poznali že naši predniki
Drobna travniška lepotica, ki so jo poznali že naši predniki
To je septembrski trik izkušenih vrtičkarjev za uspešno novo sezono
To je septembrski trik izkušenih vrtičkarjev za uspešno novo sezono
okusno
Portal
Najboljše jesenske enolončnice - 7 receptov za jedi, ki jih imajo vsi radi
Dobri stari čupavci: Recept iz babičine kuharice z dvema, štirimi ali šestimi jajci
Dobri stari čupavci: Recept iz babičine kuharice z dvema, štirimi ali šestimi jajci
Nedelja brez klasičnega kosila: 7 idej, ko si želite nekaj drugačnega
Nedelja brez klasičnega kosila: 7 idej, ko si želite nekaj drugačnega
To ni običajno pecivo z borovnicami: zaradi enega trika je neverjetno sočno
To ni običajno pecivo z borovnicami: zaradi enega trika je neverjetno sočno
voyo
Portal
Nadgradnja
Nadgradnja
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Zmenek za starše
Zmenek za starše
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929