V Magny-Coursu je bil prvi dan v znamenju nepremagljivega Bulege, bo tako tudi v nedeljo?

SBK Francija FOTO: VOYO

Da bo tudi VN Francije zaznamoval skorajda nepremagljivi Italijan Nicolo Bulega, je bilo jasno že po sobotnih dopoldanskih kvalifikacijah. Italijan je zrušil rekord steze in poskrbel za najboljše izhodišče na dirki. Drugi čas je nekoliko presenetljivo zabeležil Otočan Sam Lowes, tretji pa je bil Bulegov kolega iz ekipe Španec Iker Lecuona. Zanimivo, da je to najboljši startni položaj Ducatija v Magny-Coursu po več kot 23 letih.

Nicolo Bulega FOTO: Profimedia

Italijan je svojo nadvlado nadaljeval tudi na osrednji sobotni dirki, kjer je prišel do tretje karierne zmage v Franciji. Ker je Lecuona končal na drugem mestu, je Italijan ostal brez možnosti za osvojitev prvenstva v Franciji. O naslovu prvaka se bo odločalo na prizorišču v Cremoni konec meseca septembra, tam bi lahko Bulega slavil pred domačimi navijači. Tretji je bil znova Britanec Lowes.

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