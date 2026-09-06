V Magny-Coursu je bil prvi dan v znamenju nepremagljivega Bulege, bo tako tudi v nedeljo?

Da bo tudi VN Francije zaznamoval skorajda nepremagljivi Italijan Nicolo Bulega, je bilo jasno že po sobotnih dopoldanskih kvalifikacijah. Italijan je zrušil rekord steze in poskrbel za najboljše izhodišče na dirki. Drugi čas je nekoliko presenetljivo zabeležil Otočan Sam Lowes, tretji pa je bil Bulegov kolega iz ekipe Španec Iker Lecuona. Zanimivo, da je to najboljši startni položaj Ducatija v Magny-Coursu po več kot 23 letih.
Italijan je svojo nadvlado nadaljeval tudi na osrednji sobotni dirki, kjer je prišel do tretje karierne zmage v Franciji. Ker je Lecuona končal na drugem mestu, je Italijan ostal brez možnosti za osvojitev prvenstva v Franciji. O naslovu prvaka se bo odločalo na prizorišču v Cremoni konec meseca septembra, tam bi lahko Bulega slavil pred domačimi navijači. Tretji je bil znova Britanec Lowes.
Dirkališče Circuit de Nevers Magny-Cours se nahaja v osrednji Franciji in je med letoma 1991 in 2008 gostilo dirko Formule 1 za Veliko nagrado Francije. Zgrajeno je bilo leta 1960, sprva kot šola za dirkanje, kasneje pa se je razvilo v pomembno mednarodno prizorišče, ki je znano po svoji tehnično zahtevni konfiguraciji z ostrimi zavoji in spremembami nadmorske višine.
Svetovno prvenstvo Superbike ali WorldSBK je elitno tekmovanje v cestno-hitrostnem motociklizmu, kjer dirkači tekmujejo s predelanimi različicami serijskih motociklov, ki so na voljo za prodajo v redni trgovski mreži. Za razliko od prvenstva MotoGP, kjer se uporabljajo prototipni motocikli, ki niso namenjeni cestni uporabi, prvenstvo Superbike poudarja zmogljivost strojev, ki so tehnično bližje tistim, ki jih lahko kupijo navadni vozniki.
Ducati je italijanski proizvajalec motociklov s sedežem v Bologni, ki ima bogato zgodovino v motošportu. Znan je predvsem po uporabi motorjev z desmodromičnim krmiljenjem ventilov in okvirjev tipa 'trellis'. V prvenstvu Superbike je Ducati ena najuspešnejših znamk v zgodovini, saj so njihovi motocikli osvojili številne naslove svetovnih prvakov in postavili temelje za razvoj visoko zmogljivih športnih motociklov.
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