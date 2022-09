V Magny-Coursu nova priložnost za Reo in Razgatliogluja

V Magny-Coursu dirkače čaka drugi dirkaški dan v boju za točke na VN Francije. V soboto so imeli srečo z vremenom, saj je bila proga suha, vseeno pa je bilo dogajanje izjemno zanimivo. V kvalifikacijah je bil najhitrejši Jonathan Rea , Toplak Razgatlioglu je bil drugi, Scott Redding tretji, Alvaro Bautista pa četrti. Rea in Razgatlioglu sta celo dosegla popolnoma identičen čas v kvalifikacijah, toda v prednosti je bil zaradi pravil Britanec, ki je zato na dirki startal s prvega mesta. Kazalo je, da sta v najboljši formi in da bosta prav omenjena dirkača krojila usodo dirke in se potegovala za zmago.

A se je vse skupaj hitro obrnilo na glavo, Rea in Razgatlioglu sta naredila napaki in končala v pesku. Oba sta nadaljevala z dirko, a sta imela preveč zaostanka in se nista uvrstila prav visoko. Turek se je prebil do 11. mesta, Rea pa je imel težave z motociklom in je zasedel zadnje, 24. mesto. To je dobro izkoristil Bautista, ki je zmagal pred Reddingom in si z novimi točkami zagotovil še večjo prednost na lestvici v boju za naslov svetovnega prvaka v razredu Superbike. Španec, ki je dosegel svojo prvo zmago v Magny-Coursu, ima 56 točk prednosti pred prvim zasledovalcem Reo.