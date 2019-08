V Mariboru za svetovnega prvaka Gajserja pripravljajo slavnostni sprejem

Za Tima Gajserja je to drugi naslov svetovnega prvaka v elitnem motokrosističnem razredu, letošnjega je potrdil 18. avgusta na dirki za VN Italije v Imoli. Do konca tekmovalne sezone sta sicer še dve dirki, a ima slovenski tekmovalec tako točkovno zalogo prednosti pred tekmeci, da ga nihče ne more več dohiteti. Maribor bo danes prizorišče slavnostnega sprejema za slovenskega dirkača, ki je v dosedanjem poteku sezone zbral 709 točk, drugi je Švicar Jeremy Seewer (511), tretji Francoz Gautier Paulin (468).