V Melbournu izpadla olimpijska prvakinja

"Ne morem verjeti, še vedno nisem dojela. Ne vem, kaj se pravzaprav dogaja," je bila po dvoboju presrečna Magda Linette, ki večjih uspehov na grand slamih doslej ni imela. Pred letošnjim Melbournom v 29 nastopih nikoli ni zaigrala v osmini finala. Edina preostala Poljakinja v žrebu po izpadu prve nosilke Ige Swiatek se bo v naslednjem obračunu pomerila s Čehinjo Karolino Pliškovo. Ta je imela v spodnji polovici žreba še najmanj težav v osmini finala, saj je Kitajko Shuai Zhang premagala s 6:0, 6:4 po vsega 57 minutah igre. V drugem četrtfinalu spodnje polovice žreba se bosta udarili Arina Sabalenka in Hrvatica Donna Vekić.

Arina Sabalenka se je prvič v karieri uvrstila v četrtfinale OP Avstralije, pred tem je na ostalih turnirjih velike četverice že trikrat igrala v polfinalih. Tokrat je s 7:5, 6:2 ugnala olimpijsko prvakinjo in nadaljuje z odličnimi predstavami v tem letu. Pred letom dni je imela ogromne težave predvsem pri začetnem udarcu, nato pa je začela delo s specialistom za biomehaniko. "Zelo vesela sem, da se mi je to zgodilo. V tistem trenutku sem bila odprta za vsako pomoč. Pravzaprav sem že moledovala, da naj mi kdo pomaga rešiti ta prekleti servis," se je za preklinjanje opravičila Sabalenka. "Dolgo sem morala čakati, da sem se naučila, kako shajati z negativnimi občutki in da ti to na igrišču nikakor ne pomaga," je še dodala Belorusinja. V tem letu sploh še ni izgubila niza (16-0), potem ko je slavila še na enem od pripravljalnih turnirjev v Adelajdi. Za preboj v polfinale se bo Sabalenka pomerila s Hrvatico Vekićevo. Ta je končala pravljico 17-letne Čehinje Linde Fruhvirtove. Premagala jo je s 6:2, 1:6, 3:6.