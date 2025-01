V Melbournu slovo tretje nosilke

"Malo sem čustvena," je dejala Paula Badosa takoj po največjem zmagoslavju v karieri: "To so zame sanje." Proti zmagovalki OP ZDA 2023 je poskušala igrati svoj najboljši tenis. "Mislim, da mi je to uspelo. Zelo sem ponosna na raven igre, ki sem jo pokazala," je dodala Španka, ki je zaustavila zmagoviti niz ameriške tekmice. Za vidno razočarano Gauff je bil to prvi poraz po devetih zaporednih zmagah v sezoni.

Izidi, OP Avstralije (58 milijonov evrov):

– moški, četrtfinale:

Alexander Zverev (Nem/2) – Tommy Paul (ZDA/12) 7:6 (1), 7:6 (0), 2:6, 6:1;

– ženske, četrtfinale:

Paula Badosa (Špa/11) – Coco Gauff (ZDA/3) 7:5, 6:4.