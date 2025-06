V Mokronogu bodo navijači 'viseli' s stropa

Slovan je proti RK Trimo Trebnje izgubil le v začetku sezone 2024/25 v nabito polni dvorani Trebnje (34:24). Danes je Slovan drugačen. Uigran in povezan. Cilj zato ni vprašljiv, igra Slovana je prav tako na visoki ravni. "Zadovoljen sem, da smo odigrali dobro prvo tekmo, da smo igrali zbrano vseh 60 minut in z malo tehničnimi napaki ter odločno v obrambi – vse to, kar smo si zastavili. Zdaj nas čaka popolnoma nova tekma na gostovanju, kjer začnemo z 0:0. Pozabimo na soboto in našo zmago, osredotočeni smo le v to tekmo."