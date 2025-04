V Monte Carlu je izpadel branilec naslova Stefanos Cicipas

Na teniškem turnirju ATP masters 1000 v Monte Carlu z nagradnim skladom 6,1 milijona evrov so znani vsi polfinalisti. To so Španca Alejandro Davidovich Fokina in Carlos Alcaraz ter Avstralec Alex de Minaur in Italijan Lorenzo Musetti. Izpadel pa je branilec naslova, Grk Stefanos Cicipas.