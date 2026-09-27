Pogačarjev naslednik: Kdo bo danes v Montrealu oblekel mavrično majico?

Kolesarji bodo morali premagati slabih 3600 višinskih metrov, kar pomeni, da je Montreal četrto najlažje svetovno prvenstvo v zadnjem desetletju. Vendar je trasa v zadnjih 170 km, ko bo na sporedu 12 polnih krogov, varljivo zahtevna. Natanko 13,4 km dolg krog, ki je skoraj na las podoben tistemu z Velike nagrade Montreala, slednjo so odpeljali pred dvema tednoma, prinaša prečkanje zahtevnega klanca Camillien-Houde (1,6 km/7,7 %), ob tem pa sta v nadaljevanju trase še dva krajša klanca, na katerih je moč narediti manjšo razliko. Dosedanje preizkušnje v Montrealu so bile v vseh kategorijah zelo naporne, nič drugače ni pričakovati drevi, ko bo okoli 21.30 oziroma po okoli šestih urah in pol znan zmagovalec 99. svetovnega prvenstva.

Naziv prvaka z zadnjih dveh izdaj v Zürichu in Kigaliju bo predal Tadej Pogačar, ki je zaradi padca na dirki po Španiji predčasno sklenil sezono. Slovenske barve bodo tako zastopali Primož Roglič, Matej Mohorič, Jan Tratnik, Luka Mezgec, Gal Glivar, Matevž Govekar in Tilen Finkšt. Slovencev ni med glavnimi favoriti, a je Roglič na dober dan sposoben priti med najboljšo deseterico. Pred šestimi leti je bil v Imoli šesti, lani v Kigaliju pa 11. Tratnik je bil doslej na SP najboljši 12. v Wollongongu pred štirimi leti, dve mesti slabši je bil Mohorič v Flandriji pred petimi leti. Glavni kandidati za naslov prvaka so Francoz Paul Seixas, sicer zmagovalec VN Montreala, ter Mehičan Isaac del Toro, Belgijca Remco Evenepoel in Wout van Aert, Nizozemec Mathieu van der Poel in Britanec Tom Pidcock.