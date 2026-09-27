Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Pogačarjev naslednik: Kdo bo danes v Montrealu oblekel mavrično majico?

Montreal, 27. 09. 2026 15.08 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Cestna dirka na SP v kolesarstvu

Za konec svetovnega prvenstva v cestnem kolesarstvu bodo v kanadskem Montrealu podelili še komplet kolajn za moško cestno preizkušnjo. Kolesarje v lovu na mavričasto majico, ki jo je zadnjih 24 mesecev nosil tokrat zaradi poškodb odsotni slovenski as Tadej Pogačar, čaka kar 273,4 km dolga trasa.

Kolesarji bodo morali premagati slabih 3600 višinskih metrov, kar pomeni, da je Montreal četrto najlažje svetovno prvenstvo v zadnjem desetletju. Vendar je trasa v zadnjih 170 km, ko bo na sporedu 12 polnih krogov, varljivo zahtevna. Natanko 13,4 km dolg krog, ki je skoraj na las podoben tistemu z Velike nagrade Montreala, slednjo so odpeljali pred dvema tednoma, prinaša prečkanje zahtevnega klanca Camillien-Houde (1,6 km/7,7 %), ob tem pa sta v nadaljevanju trase še dva krajša klanca, na katerih je moč narediti manjšo razliko. Dosedanje preizkušnje v Montrealu so bile v vseh kategorijah zelo naporne, nič drugače ni pričakovati drevi, ko bo okoli 21.30 oziroma po okoli šestih urah in pol znan zmagovalec 99. svetovnega prvenstva.

Trasa SP v Montrealu
Trasa SP v Montrealu
FOTO: Posnetek zaslona

Naziv prvaka z zadnjih dveh izdaj v Zürichu in Kigaliju bo predal Tadej Pogačar, ki je zaradi padca na dirki po Španiji predčasno sklenil sezono. Slovenske barve bodo tako zastopali Primož Roglič, Matej Mohorič, Jan Tratnik, Luka Mezgec, Gal Glivar, Matevž Govekar in Tilen Finkšt. Slovencev ni med glavnimi favoriti, a je Roglič na dober dan sposoben priti med najboljšo deseterico. Pred šestimi leti je bil v Imoli šesti, lani v Kigaliju pa 11. Tratnik je bil doslej na SP najboljši 12. v Wollongongu pred štirimi leti, dve mesti slabši je bil Mohorič v Flandriji pred petimi leti. Glavni kandidati za naslov prvaka so Francoz Paul Seixas, sicer zmagovalec VN Montreala, ter Mehičan Isaac del Toro, Belgijca Remco Evenepoel in Wout van Aert, Nizozemec Mathieu van der Poel in Britanec Tom Pidcock.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
kolesarstvo svetovno prvenstvo Tadej Pogačar Primož Roglič Montreal

Četrto mesto na EP? Ni neuspeh, zazrimo raje (novi) resnici v oči

24ur.com Roglič: To bo dirka na izčrpavanje
24ur.com Pogačar že 50. oblekel rumeno majico: Ni slaba statistika
24ur.com Pogačar pred kronometrom: Če priznam, mi ni najbolj všeč
24ur.com Zakaj Tadej Pogačar po francoskih cestah kolesari z uro, vredno 300.000 evrov
24ur.com Charlesa Leclerca oboževalci 'ujeli' v Montrealu
24ur.com Svetovno prvenstvo v kolesarstvu: kdo bo izkoristil Pogačarjevo odsotnost?
24ur.com Roglič v lov na četrto rdečo majico: Razmišljam samo o sebi
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Otroci v 70. in 80. letih so odraščali drugače: bi bilo to danes še sprejemljivo?
Nihanje razpoloženja in izbruhi jeze v nosečnosti
Nihanje razpoloženja in izbruhi jeze v nosečnosti
Kako prepoznati disleksijo pri otroku?
Kako prepoznati disleksijo pri otroku?
Kaj, ko otrok nima svoje sobe? Kako ustvariti prijeten prostor za več otrok
Kaj, ko otrok nima svoje sobe? Kako ustvariti prijeten prostor za več otrok
zadovoljna
Portal
Harryjev stric ob pogledu na Archieja in Lilibet pomislil na nekaj zelo žalostnega
Tedenski horoskop: Škorpijoni čutijo privlačnost, ribe bodo občutljive
Tedenski horoskop: Škorpijoni čutijo privlačnost, ribe bodo občutljive
Imate le 15 minut? Ta vadba pokuri več kalorij, kot si mislite
Imate le 15 minut? Ta vadba pokuri več kalorij, kot si mislite
5 barv, ki po 40. letu pomladijo videz bolj kot nova pričeska
5 barv, ki po 40. letu pomladijo videz bolj kot nova pričeska
vizita
Portal
Pogosto zehanje čez dan ni vedno znak, da ste samo neprespani
Ste ujetnik e-cigaret? Niso tako nedolžne, kot se vam zdi
Ste ujetnik e-cigaret? Niso tako nedolžne, kot se vam zdi
Oreščki so zdravi, vendar jih je mogoče pojesti preveč: koliko jih je smiselno pojesti na dan?
Oreščki so zdravi, vendar jih je mogoče pojesti preveč: koliko jih je smiselno pojesti na dan?
Pozabite na število korakov: za zdravje je pomembnejše nekaj, kar lahko naredite v precej krajšem času
Pozabite na število korakov: za zdravje je pomembnejše nekaj, kar lahko naredite v precej krajšem času
cekin
Portal
Poleti je med najdražjimi, jeseni kar 76-odstotni padec cen
Ti štirje znaki najpogosteje pozabijo vrniti izposojen denar
Ti štirje znaki najpogosteje pozabijo vrniti izposojen denar
Ko postane mir največji luksuz: slavni zvezdnik je našel 'drugo življenje'
Ko postane mir največji luksuz: slavni zvezdnik je našel 'drugo življenje'
Če na avtobusu uporabljate zvočnik telefona, vas lahko to drago stane
Če na avtobusu uporabljate zvočnik telefona, vas lahko to drago stane
moskisvet
Portal
Zakaj moški kupujejo stvari, ki jih sploh ne potrebujejo?
Ponedeljek vam lahko pokvari nedeljo, še preden se začne: to je razlog
Ponedeljek vam lahko pokvari nedeljo, še preden se začne: to je razlog
X-ov algoritem se uči iz tvoje jeze, ne iz tega, kar te zanima
X-ov algoritem se uči iz tvoje jeze, ne iz tega, kar te zanima
Mehanika bencinskih šob: skrivnost majhne luknje na vrhu
Mehanika bencinskih šob: skrivnost majhne luknje na vrhu
dominvrt
Portal
Pred kurilno sezono očistite teh 5 mest v domu
Plesen se najprej pojavi tukaj: preverite teh 5 mest v domu, preden bo prepozno
Plesen se najprej pojavi tukaj: preverite teh 5 mest v domu, preden bo prepozno
Pravilna nega grmovnic: kaj pride najprej, zalivanje ali obrezovanje?
Pravilna nega grmovnic: kaj pride najprej, zalivanje ali obrezovanje?
Te gospodinjske aparate bi morali po uporabi vedno izključiti iz elektrike
Te gospodinjske aparate bi morali po uporabi vedno izključiti iz elektrike
okusno
Portal
Jesenske jedi, ki se jih marsikdo boji: tekmovalka MasterChefa razkriva svoje trike
Nedeljska sladica brez kompliciranja: recepti, ki uspejo tudi brez slaščičarskega znanja
Nedeljska sladica brez kompliciranja: recepti, ki uspejo tudi brez slaščičarskega znanja
Ključna napaka pri pripravi ocvrtih marel: zaradi nje ne bodo hrustljave
Ključna napaka pri pripravi ocvrtih marel: zaradi nje ne bodo hrustljave
Vsi obožujemo gratinirane palačinke, a tokrat jih pripravite malo drugače
Vsi obožujemo gratinirane palačinke, a tokrat jih pripravite malo drugače
voyo
Portal
Grehi očeta: Morilec na reki Green River
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Babilon
Babilon
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961