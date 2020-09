V Monzi na častni tribuni 250 zdravstvenih delavcev

Prvič v sezoni 2020 bodo konec tedna na dirki formule 1 lahko prisotni tudi maloštevilni gledalci. Iz moštva Ferrari so sporočili, da so na nedeljsko domačo dirko v italijanski Monzi povabili 250 zdravnikov in medicinskih sester, ki so jim namenili mesta med častnimi povabljenci, poročajo agencije.

icon-expand Svetovni prvak Lewis Hamilton (na fotografiji) s kolegi zaenkrat nastopa pred praznimi tribunami. FOTO: AP Pri Ferrariju dodajajo, da se jim želijo na ta način zahvaliti za pogum, nesebičnost in izpolnjevanje nalog na prvi bojni črti v spopadu z novim koronavirusom. Seveda bodo morali tudi častni gostje paziti na medsebojno razdaljo na tribuni in druge ukrepe za preprečitev širjenja okužbe, še dodajajo v Scuderii. Prvih sedem dirk v sezoni je potekalo brez gledalcev. Tokrat so dovoljeni prvi. Teden dni kasneje pa Ferrari praznuje jubilejni 1000. nastop na dirkah najvišjega ranga. Na dirki v Mugellu bo lahko skupaj z ekipo na tribuni praznovalo do 3000 gledalcev.