V moških dvojicah naslov navezi Rajeev Ram in Joe Salisbury

New York, 10.09.2021, 20:39 | Posodobljeno pred 10 minutami

Ameriško-britanski par Rajeev Ram in Joe Salisbury je zmagovalec letošnjega turnirja za grand slam v New Yorku v konkurenci moških dvojic. Ram in Salisbury sta nocoj v finalu premagala britansko-brazilsko kombinacijo Jamie Murray/Bruno Soares s 3:6, 6:2, 6:2.