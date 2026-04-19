V Münchnu Shelton izkoristil uslugo Cobollija

Italijan Flavio Cobolli, ki do finala v bavarski prestolnici ni izgubil niza, je v polfinalu izločil branilca naslova in prvega favorita, domačina Alexandra Zvereva. Na koncu je Cobolli ostal brez glavne nagrade; po petem finalu ostaja pri treh naslovih, nazadnje je slavil marca letos v Acapulcu, vseeno pa bo zadovoljen zapustil München, saj bo na novi razpredelnici ATP izenačil svojo najvišjo uvrstitev, 13. mesto.

Ben Shelton bo ostal na šestem mestu na svetu, z drugim naslovom letos po Dallasu in petim v karieri pa je svoj bančni račun obogatil za 478.935 evrov. Ob tem je ohranil zmagovalno miselnost v finalih; od sedmih je izgubil le dva.