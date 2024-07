'V napadu bo potrebno popraviti še nekaj stvari'

Slovenske rokometašice so opravile še zadnji test pred potjo v Pariz. Resda se rezultatom na pripravljalnih tekmah načeloma naj ne bi dalo preveč veljave, a za samozavest bi bila kakšna zmaga pred zgodovinskim prvim olimpijskim nastopom za Slovenke vsekakor dobrodošla. Tako pa varovanke selektorja Dragana Adžića na olimpijski turnir odhajajo s tremi porazi (dvakrat so bile boljše Madžarke, enkrat pa Brazilke), a kljub temu v odličnem razpoloženju in brezhibnim zdravstvenim kartonom komaj čakajo na odhod v francosko prestolnico.

Dragan Adžić FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Slovenske rokometašice so na Kodeljevem v Ljubljani odigrale zadnjo pripravljalno tekmo pred bližajočimi se olimpijskimi igrami. Večino tekme so Brazilkam nudile izvrsten odpor, na koncu pa klonile s 23:29. Dvoboj z Južnoameričankami, ki bodo v Parizu sedmič zapored del olimpijske smetane, se je začel z minuto molka. Z njo so se zbrani spomnili velike slovenske humanitarke Anite Ogulin, ki je preminula po težki bolezni.

Brazilke so po uspešno izvedeni sedemmetrovki v 19. minuti sicer ušle na 6:9, a so Slovenke renomiranim tekmicam pokazale zobe.

Rokometašice, ki bodo v Parizu postale prva slovenska ženska ekipa iz kolektivnih športov z nastopom na olimpijskih igrah, bodo na prizorišče športnega veledogodka odpotovale v soboto popoldne. Do tedaj bodo s treningi nadaljevale v Ljubljani.

Strnile so vrste v obrambi, se vztrajno bližale, na začetku 30. minute pa z uspešnim prodorom Tjaše Stanko prvič na tekmi povedle (14:13). Po vrnitvi na igrišče so Slovenke nekaj časa še držale korak pred tekmicami. Brazilija se je v ospredje znova prebila na začetku 40. minute (18:19), ko je izkoristila napako Slovenk v napadu. Petnajst minut pred koncem je pri zaostanku z 21:22 zaradi udarca v mišico igro preventivno zapustila kapetanka Ana Gros. Slovenke so se za tem še uspele približati na 22:23, Brazilke pa so za tem začele treti slovenski oreh. Po treh zaporednih zadetkih so se v 49. minuti povzpele na 26:22 in tekmo nato mirno zaključile.

Maja Vojnović FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Pri Sloveniji je bila s petimi zadetki – vse je dosegla v prvem polčasu - najboljša Tamara Mavsar.

Nastope na olimpijskih igrah bodo začele prihodnji četrtek. Ob 9. uri se bodo pomerile z Dankami. V skupinskem delu bodo sledili še dvoboji proti Južni Koreji (28. 7.), Nemčiji (30. 7.), Norveški (1. 8.) in Švedski (3. 8.).