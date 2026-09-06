Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

V napetem obračunu 'nove generacije' zmaga Ive Jovic, napredovala tudi Ribakina

New York, 06. 09. 2026 07.17 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Jelena Ribakina

Kazahstanka Jelena Ribakina se je drugič v karieri uvrstila v osmino finala odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku. Druga nosilka je bila s 7:6, 6:3 boljša od Ukrajinke Julije Starodubceve. Njena naslednja tekmica bo Japonka Naomi Osaka. Napredovali sta tudi Američanka Coco Gauff in Poljakinja Iga Swiatek.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Jelena Ribakina, zmagovalka Wimbledona 2022 in letošnjega OP Avstralije, bo šele drugič v karieri igrala med 16 najboljšimi v New Yorku. Kot je povedala sama, še zdaleč ni v pravi formi. "Nisem še tam, veliko mi še manjka. Moram se osredotočiti na naslednji dvoboj in ne preveč misliti na to," je malce razočarana Ribakina povedala po koncu dvoboja.

Jelena Ribakina
Jelena Ribakina
FOTO: AP

"Karkoli se bo zgodilo, moram dati vse od sebe. Kljub borbi do samega konca, moram tudi uživati. Upam, da bom kmalu dosegla svoj cilj. Če ne, bom dala vse od sebe, da mi bo to uspelo kdaj kasneje," je še svoj pristop ocenila v Moskvi rojena 27-letnica, ki od leta 2018 igra za Kazahstan.

Preberi še Čeprav skupaj štejeta 90 let, sta sestri Williams spomnili na svoje najboljše dni

V naslednjem krogu se bo pomerila z Japonko Naomi Osaka. Dvakratna zmagovalka OP ZDA (2018, 2020) je v tesnem obračunu premagala Belgijko Elise Mertens s 6:3, 3:6, 7:5, po koncu pa se je predvsem opravičevala mlajšim navijačem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Počutim se, kot da nisem igrala najbolje, kar me je precej potrlo. Bila sem zelo negativna, zato se opravičujem za moje obnašanje. Predvsem se opravičujem vsem majhnim otrokom, ki so me gledali," je v svojem slogu dejala 28-letnica. "To je moj najljubši turnir, zato si res želim igrati najbolje, kar se da. Vesela sem, da bom dobila še eno priložnost," je še dodala Osaka.

Edini medsebojni obračun Kazahstanke in Japonke sega tri tedne nazaj, ko je v Torontu po treh tesnih nizih slavila Ribakina.

Coco Gauff
Coco Gauff
FOTO: Profimedia

V četrtfinalu bo igrala vsaj ena Američanka, saj se bosta v naslednjem krogu pomerili Coco Gauff in Iva Jovic. Slednja je v razburljivem obračunu izločila priljubljeno Filipinko Alexandro Eala s 7:5, 3:6, 7:5. "To je bil pravi maraton. Mislim, da sem morala živce izgubiti vsaj petkrat, da sem na koncu dobila dvoboj. Ampak za te občutke je vredno potrpeti. Nisem igralka, ki velikokrat pokaže čustva, ampak ogromno mi pomeni, da bom tu odigrala še eno tekmo," je povedala 18-letna Američanka, sicer 14. nosilka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tretjič to sezono se je uvrstila v osmino finala, na drugi strani pa bo njena tekmica Gauff v naslednjem krogu igrala za deseto zaporedno zmago, trenutno pa je v nizu 17 zaporednih osvojenih nizov. Swiatek, zmagovalka OP ZDA 2025, je proti Čehinji Marie Bouzkovi ubranila tri žogice za izenačenje na 1:1 v nizih in dvoboj izvlekla po dveh podaljšanjih igrah s 7:6, 7:6. Tudi v prvem nizu je Bouzkova servirala pri 6:5, a se je Poljakinja rešila.

S tem se je Iga Swiatek še šestič zapovrstjo uvrstila med najboljših 16 v New Yorku, skupno pa v karieri lovi sedmi naslov na turnirjih velike četverice. Za preboj med osem se bo pomerila z olimpijsko prvakinjo iz Pariza, Kitajko Zheng Qinwen. Triindvajsetletnica je imela v zadnjem obdobju ogromno težav s poškodbami, za nastop v glavnem delu žreba pa je morala celo skozi kvalifikacije.

Preberi še Alcaraz slekel majico in sprožil evforijo: 'Predstavljajte si, da bi bili spola zamenjana'

Proti domačinki Madison Keys je zaostajala že z 0:5 v odločilnem nizu, a se vrnila. "Moram priznati, da je Madison igrala sijajno, ni vodila s 5:0, ker bi jaz igrala slabo. Ves čas sem si govorila, da moram igrati vsako točko posebej, nikoli se ne smem vdati, ostati moram v dvoboju. Malo po malo se je na koncu to izkazalo za pomembno," je razlagala 23-letna Kitajka.

Madison Keys
Madison Keys
FOTO: AP

Dvoboj je na koncu dobila z 1:6, 7:6, 7:5, pri 1:5 v tretjem nizu pa je ubranila tudi žogico za zmago nekdanje zmagovalke OP Avstralije (2025).

Preberi še Finalistka Wimbledona Muchova izpadla, Alcaraz vse bolj ostri formo

Zadnji par spodnje polovice žreba pri ženskah je Andrejeva - Potapova. Mlada Rusinja Mira Andrejeva, letošnja zmagovalka Rolanda Garrosa, je s 6:2, 7:6 premagala Čehinjo Nikolo Bartunkovo in se pri 19 letih devetič v karieri uvrstila vsaj v osmino finala grand slamov.

Potapova, ki od lani igra za Avstrijo, je aprila skorajda izpadla iz najboljše stoterice na lestvici WTA, od takrat pa je igrala v finalu Linza, polfinalu Madrida ter se uvrstila v drugi teden tekmovanj v Rimu, Rolandu Garrosu in zdaj še na OP ZDA. Na virtualni lestvici je zdaj 25-letnica že 24. igralka sveta, v tretjem krogu pa je izločila domačinko Amando Anisimovo. Nekdanjo finalistko Wimbledona (2025) in OP ZDA (2025) je premagala s 6:2, 7:5.

tenis op zda ribakina

Janja Garnbret ostaja kraljica Kopra

24ur.com Anisimovi uspela revanša proti Swiatek, tudi Osaka v polfinale
24ur.com Naomi Osaka v finalu previsoka ovira za Kajo Juvan
24ur.com Zidanškova znotraj stoterice, Juvanova tik nad
24ur.com Svitolina presenetila Paolini, Swiatek lovi rekord
24ur.com Iga Swiatek zmagovalka OP ZDA
24ur.com Tudi Naomi Osaka ne bo nastopila na OP Avstralije
24ur.com Osaka po 15 mesecih znova na teniškem igrišču, a Pliškova je bila boljša
Priporoča
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zvezdnica pokazala še nikoli videne fotografije iz najstniških let
Si postal očka? Pripravi se na te spremembe
Si postal očka? Pripravi se na te spremembe
5 okusnih živil za dobro odpornost in zdravje otroka
5 okusnih živil za dobro odpornost in zdravje otroka
Tri leta po smrti slavne pevke je njena edina hči umrla v srhljivo podobnih okoliščinah
Tri leta po smrti slavne pevke je njena edina hči umrla v srhljivo podobnih okoliščinah
zadovoljna
Portal
Vsi se sprašujejo isto stvar o Nicole Kidman
Dnevni horoskop: Kozorogom bo pomembna bližina, škorpijone čaka strast
Dnevni horoskop: Kozorogom bo pomembna bližina, škorpijone čaka strast
Tedenski horoskop: Nekaj nedolžnega lahko preraste v nekaj več
Tedenski horoskop: Nekaj nedolžnega lahko preraste v nekaj več
To je frizura, ki ženskam po 40. letu odvzame leta in bo hit jeseni 2026
To je frizura, ki ženskam po 40. letu odvzame leta in bo hit jeseni 2026
vizita
Portal
Pozabite na trebušnjake: za raven trebuh je pomembnejša ta vaja, ki jo večina dela narobe
Če vas bolijo kolena, ne izločite vseh maščob: ta živila vsebujejo snovi, pomembne za sklepe
Če vas bolijo kolena, ne izločite vseh maščob: ta živila vsebujejo snovi, pomembne za sklepe
Kaj se zgodi z možgani, če vsak dan več ur uporabljamo telefon?
Kaj se zgodi z možgani, če vsak dan več ur uporabljamo telefon?
Virusi se v šolah hitro širijo: navade, ki jih je dobro osvojiti, preden zboli vsa družina
Virusi se v šolah hitro širijo: navade, ki jih je dobro osvojiti, preden zboli vsa družina
cekin
Portal
Štirje turisti na Krku želeli sladico, nato pa jih je natakar prosil, naj odidejo
Šefi naj bi jih končno opazili: štiri znamenja, ki naj bi bila tik pred napredovanjem
Šefi naj bi jih končno opazili: štiri znamenja, ki naj bi bila tik pred napredovanjem
Imel je 31 milijard evrov, danes pa od Rusije zahteva ogromno odškodnino
Imel je 31 milijard evrov, danes pa od Rusije zahteva ogromno odškodnino
Milijonom je svetoval, kako obogateti. Zdaj priznava: dolgujem več kot milijardo evrov
Milijonom je svetoval, kako obogateti. Zdaj priznava: dolgujem več kot milijardo evrov
moskisvet
Portal
Se ga spomnite? Danes ga ne bi prepoznali
Se redite, slabo spite in ste nenehno utrujeni? Kriv je lahko ta hormon
Se redite, slabo spite in ste nenehno utrujeni? Kriv je lahko ta hormon
Tri leta nihče ni vedel za njegovo bolezen: Stala mu je ob strani do konca
Tri leta nihče ni vedel za njegovo bolezen: Stala mu je ob strani do konca
Kitajsko križišče, ki je obnorelo internet: iz zraka je videti kot opičji obraz
Kitajsko križišče, ki je obnorelo internet: iz zraka je videti kot opičji obraz
dominvrt
Portal
Tehnološko čudo: Oaza sredi puščave, kjer je vedno 23 stopinj
Kako prepoznati simptome suhega očesa pri vašem psu
Kako prepoznati simptome suhega očesa pri vašem psu
Drobna travniška lepotica, ki so jo poznali že naši predniki
Drobna travniška lepotica, ki so jo poznali že naši predniki
To je septembrski trik izkušenih vrtičkarjev za uspešno novo sezono
To je septembrski trik izkušenih vrtičkarjev za uspešno novo sezono
okusno
Portal
Najboljše jesenske enolončnice - 7 receptov za jedi, ki jih imajo vsi radi
Dobri stari čupavci: Recept iz babičine kuharice z dvema, štirimi ali šestimi jajci
Dobri stari čupavci: Recept iz babičine kuharice z dvema, štirimi ali šestimi jajci
Nedelja brez klasičnega kosila: 7 idej, ko si želite nekaj drugačnega
Nedelja brez klasičnega kosila: 7 idej, ko si želite nekaj drugačnega
To ni običajno pecivo z borovnicami: zaradi enega trika je neverjetno sočno
To ni običajno pecivo z borovnicami: zaradi enega trika je neverjetno sočno
voyo
Portal
Nadgradnja
Nadgradnja
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Zmenek za starše
Zmenek za starše
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929