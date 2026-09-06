V napetem obračunu 'nove generacije' zmaga Ive Jovic, napredovala tudi Ribakina

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Jelena Ribakina, zmagovalka Wimbledona 2022 in letošnjega OP Avstralije, bo šele drugič v karieri igrala med 16 najboljšimi v New Yorku. Kot je povedala sama, še zdaleč ni v pravi formi. "Nisem še tam, veliko mi še manjka. Moram se osredotočiti na naslednji dvoboj in ne preveč misliti na to," je malce razočarana Ribakina povedala po koncu dvoboja.

Jelena Ribakina FOTO: AP

"Karkoli se bo zgodilo, moram dati vse od sebe. Kljub borbi do samega konca, moram tudi uživati. Upam, da bom kmalu dosegla svoj cilj. Če ne, bom dala vse od sebe, da mi bo to uspelo kdaj kasneje," je še svoj pristop ocenila v Moskvi rojena 27-letnica, ki od leta 2018 igra za Kazahstan.

V naslednjem krogu se bo pomerila z Japonko Naomi Osaka. Dvakratna zmagovalka OP ZDA (2018, 2020) je v tesnem obračunu premagala Belgijko Elise Mertens s 6:3, 3:6, 7:5, po koncu pa se je predvsem opravičevala mlajšim navijačem.

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"Počutim se, kot da nisem igrala najbolje, kar me je precej potrlo. Bila sem zelo negativna, zato se opravičujem za moje obnašanje. Predvsem se opravičujem vsem majhnim otrokom, ki so me gledali," je v svojem slogu dejala 28-letnica. "To je moj najljubši turnir, zato si res želim igrati najbolje, kar se da. Vesela sem, da bom dobila še eno priložnost," je še dodala Osaka. Edini medsebojni obračun Kazahstanke in Japonke sega tri tedne nazaj, ko je v Torontu po treh tesnih nizih slavila Ribakina.

Coco Gauff FOTO: Profimedia

V četrtfinalu bo igrala vsaj ena Američanka, saj se bosta v naslednjem krogu pomerili Coco Gauff in Iva Jovic. Slednja je v razburljivem obračunu izločila priljubljeno Filipinko Alexandro Eala s 7:5, 3:6, 7:5. "To je bil pravi maraton. Mislim, da sem morala živce izgubiti vsaj petkrat, da sem na koncu dobila dvoboj. Ampak za te občutke je vredno potrpeti. Nisem igralka, ki velikokrat pokaže čustva, ampak ogromno mi pomeni, da bom tu odigrala še eno tekmo," je povedala 18-letna Američanka, sicer 14. nosilka.

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Tretjič to sezono se je uvrstila v osmino finala, na drugi strani pa bo njena tekmica Gauff v naslednjem krogu igrala za deseto zaporedno zmago, trenutno pa je v nizu 17 zaporednih osvojenih nizov. Swiatek, zmagovalka OP ZDA 2025, je proti Čehinji Marie Bouzkovi ubranila tri žogice za izenačenje na 1:1 v nizih in dvoboj izvlekla po dveh podaljšanjih igrah s 7:6, 7:6. Tudi v prvem nizu je Bouzkova servirala pri 6:5, a se je Poljakinja rešila. S tem se je Iga Swiatek še šestič zapovrstjo uvrstila med najboljših 16 v New Yorku, skupno pa v karieri lovi sedmi naslov na turnirjih velike četverice. Za preboj med osem se bo pomerila z olimpijsko prvakinjo iz Pariza, Kitajko Zheng Qinwen. Triindvajsetletnica je imela v zadnjem obdobju ogromno težav s poškodbami, za nastop v glavnem delu žreba pa je morala celo skozi kvalifikacije.

Proti domačinki Madison Keys je zaostajala že z 0:5 v odločilnem nizu, a se vrnila. "Moram priznati, da je Madison igrala sijajno, ni vodila s 5:0, ker bi jaz igrala slabo. Ves čas sem si govorila, da moram igrati vsako točko posebej, nikoli se ne smem vdati, ostati moram v dvoboju. Malo po malo se je na koncu to izkazalo za pomembno," je razlagala 23-letna Kitajka.

Madison Keys FOTO: AP

Dvoboj je na koncu dobila z 1:6, 7:6, 7:5, pri 1:5 v tretjem nizu pa je ubranila tudi žogico za zmago nekdanje zmagovalke OP Avstralije (2025).