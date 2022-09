V naslednji sezoni Formule 1 rekordnih 24 dirk

Člani sveta za motošport pri Fii so s spletnim glasovanjem potrdili koledar formule 1 za naslednjo sezono, je danes sporočila krovna avtomobilistična športna zveza. Novinka v koledarju je predzadnja dirka sezone v Las Vegasu, to bo že tretja dirka v ZDA po Austinu in Miamiju. Po enoletni odsotnosti pa se na sceno spet vrača Katar, dirka tam bo na sporedu 8. oktobra, pa tudi kitajski Šanghaj, kjer je dirka načrtovana za 16. april.

Na koledarju ostaja ena največjih športnih klasik na svetu, dirka v Monte Carlu, ki bo 28. maja. Pa tudi Belgija, za katero je bilo letos v zakulisju formule 1 mogoče slišati, da se poslavlja.

"To, da imamo v sezoni 2023 na koledarju kar 24 dirk, priča o vzponu tega športa. Tako dodajanje novih prizorišč kot vztrajanje pri stalnih in tradicionalnih pa kažeta odnos Fie do formule. Vesel sem, da bomo ta šport z novimi pravili lahko zapeljali še k širši navijaški bazi," je ob razgrnitvi koledarja dirk dejal predsednik Fie Mohamed Ben Sulajem. Poudaril je tudi, da so dosegli dogovor s predstavniki klasične vzdržljivostne dirke v Le Mansu, tako da konec tedna, ko bo tam na sporedu 24-urna preizkušnja (10. in 11. junij), ne bo dirke formule 1.

Številka 24 za dirke v eni sezoni je rekordna za formulo 1. V tej sezoni je na sporedu 22 dirk, po prvotnih načrtih bi jih sicer moralo biti 23, a so ruski Soči črtali zaradi ruskega vojaškega napada na Ukrajino. Rusije ni niti v koledarju za sezono 2023.