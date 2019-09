V nedeljo prvi rokometni spektakel v Zlatorogu

"Četudi je nemška ekipa ostala brez dve pomembnih členov iz prejšnje sezone (Tobias Karlsson in Rasmus Lauge), se to v njeni igri prav nič ne pozna. Naredili so določene korekcije in malce spremenili način igre v napadu in obrambi. Naša naloga je, da odigramo po naših najboljših močeh in s približamo svojemu maksimumu. Na nedeljski tekmi nimamo kaj izgubiti, igrati moramo sproščeno. Prepričan sem, da bomo v tem primeru zelo blizu imenitnim Nemcem, ob te pa si želim izdatno podporo naših privržencev," je še dodal Ocvirk.

"V teh enajstih mojih letih v dresu Celja je imela ekipa različne uvode, letošnja pa bo zaradi številnih kadrovskih sprememb še toliko bolj posebna. Lahko rečem, da je znotraj našega moštva prava 'kemija', pristop na tekmah in treningih pa je zelo dober," je dejal celjski kapetan David Razgor.

"Na nedeljski temi se moramo osredotočeni na našo igro. Flensburg je zahteven tekmec, ki bo želel letos v Zlatorogu popraviti spodrsljaj iz minule sezone. A verjamem, da bomo mi tekmi pristopili tako, kot se od nas pričakuje. Želimo si dobre igre in upamo, da bo to dovolj za točko ali dve,"je še dodal Razgor.