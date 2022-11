V nesreči na belgijskem reliju umrla dva najstniška gledalca

Nesreča se je zgodila okoli 15.30 v Wanzeju, blizu mesta Liege. Po prvih ugotovitvah je dirkalnik dvojca Emeric Rary in Fabrice Henry zapeljal s steze zaradi akvaplaninga. "Avtomobil je trčil v manjši zid, nato pristal na njegovem boku in ob tem zadel skupino gledalcev, ki so stali na območju, prepovedanem za javnost," je povedal organizator. Ob trku z gledalci sta umrla 16-letna deklica iz Hannuita in 18-letnik iz Huya.

Organizatorji dirke so ob tem takoj ustavili dirko in odpovedali zadnji del relija. Voznika in sovoznika so odpeljali na pregled v bližnjo bolnišnico, njuni življenji pa nista ogroženi. Njun test alkoholiziranosti je bil negativen, preiskovalci pa sedaj skušajo ugotoviti, ali sta se najstnika res nahajala na območju, ki je zaprto za gledalce.