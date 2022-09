V New Yorku Američan ustavil rekorderja Nadala

Pomembnejše stvari so njegovi domači, saj se Španec memudoma vrača k ženi, ki bo v prihodnjih tednih rodila: "Na svet prihaja najin sin in upam, da bo vse v redu." Rafael Nadal se je nekoliko presenetljivo že v osmini finala poslovil od teniškega turnirja v New Yorku, zadnjega turnirja za grand slam v sezoni. In prav rojstvo otroka bo bržkone tisto, zaradi česar bo Španec čim prej pozabil New York in zamujeno priložnost, da osvoji 23. turnirsko zmago na grand slamih.

V dvoboju, kjer ga je s 6:4, 4:6, 6:4 in 6:3 ugnal 22. postavljeni Frances Tiafoe, Nadal tokrat ne telesno ne igralsko ni bil sposoben ustaviti razigranega Američana. "Za dober tenis moraš biti mlad in hiter in to trenutno nisem," je po porazu priznal 36-letni Španec. Natančno ve, da v tej starosti potrebuje več časa za regeneracijo in za rehabilitacijo poškodb. In prav zato imajo mladi igralci kot so Tiafoe, Avstralec Nick Kyrgios, njegov rojak Carlos Alcaraz in še nekateri drugi vse več možnosti, da ga premagajo.

"Čas je za nov začetek. Za mano je nekaj napornih mesecev," je še dejal tenisač z Majorke, ki javnosti ni povedal, kdaj se bo zares vrnil na tekmovanja. "Ko bom čutil, da sem dovolj pripravljen, bom spet na igrišču."

Tiafoe je bil v New Yorku tokrat enostavno boljši tekmec, z nekaj potezami se je tudi "nesramno poigral" s Špancem. Ta po vseh poškodba sicer ni popolnoma nared, vseeno pa ni želel iskati opravičil za prezgodnje slovo. "Ostati moram samokritičen. Na drugi strani je bil igralec, ki je bil boljši od mene. In zato imam zdaj predčasno letalo, ki me bo peljalo domov."