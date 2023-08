V New Yorku vse nared za nov obračun Alcaraz – Đoković

Po izjemnem finalu na zadnjem turnirju velike četverice v Wimbledonu pred šestimi tedni se lahko mladi Španec in izkušeni Srb, ki lovi rekordni 24. naslov na grand slamih, znova srečata na zadnji stopnički. Za pokušino sta tako prejšnji teden uprizorila izjemen dvoboj v finalu mastersa v Cincinnatiju, kjer se je Srb maščeval Špancu za poraz v Wimbledonu.

Đoković se vrača v New York po lanski odpovedi

36-letni Beograjčan se na zadnji turnir velike četverice vrača po tem, ko je lani turnir izpustil, ker ni bil cepljen proti covidu-19. S tem je odprl vrata mlademu Alcarazu, ki je priložnost zgrabil z obema rokama in dvignil svoj prvi naslov na grand slamih.

Branilec naslova je v nadaljevanju večkrat dokazal, da sodi v sam vrh moškega tenisa, nazadnje ravno na sveti travi v Wimbledonu, kjer je v velikem slogu prišel do druge zmage na največjih turnirjih.

V New Yorku bo sicer bržkone prvo mesto na svetovni lestvici oddal Đokoviću, ki zaradi načina točkovanja potrebuje zgolj zmago v prvem krogu, da se vrne na vrh lestvice. S tem bo izboljšal svoj absolutni rekord z največ tedni v vodstvu – doslej je bil na prvem mestu kar 389 tednov.

Alcaraz bo imel v New Yorku tudi težjo pot do finala kot Đoković, saj ima v svojem delu žreba tako zmagovalca OP ZDA leta 2021, Rusa Danila Medvedjeva, kot Italijana Jannika Sinnerja, ki mu trda podlaga izjemno leži. Poleg njiju sicer v krog "outsiderjev" za zmago sodijo še Norvežan Casper Ruud, Danec Holger Rune, Nemec Alexander Zverev in Grk Stefanos Cicipas.

Obrambo naslova bo Španec začel proti Nemcu Dominiku Koepferju, medtem ko Đokovića čaka Francoz Alexandre Müller.

Med posameznicami svojo priložnost lovi Coco Gauff

V ženskem delu žreba že nekaj leta velja, da je krog igralk z možnostmi za zmago na grand slamih širši, kot je najožji vrh svetovne lestvice. V New Yorku se je v zadnjih letih to pogosto dokazalo, predvsem leta 2021, ko je takrat 150. igralka sveta, Britanka Emma Raducanu, šokirala vse za končno slavje. Dve leti prej je kot 15. nosilka zmagala Kandčanka Bianca Andreescu.

Na letošnjem turnirju ne bo niti ene niti druge, saj obe že dlje časa zdravita poškodbe, manjkala pa bo tudi zmagovalka turnirja leta 2020, Japonka Naomi Osaka, ki je pred kratkim rodila hčerko.

V ospredju bodo tako lanska zmagovalka in vodilna na svetovni lestvici, Poljakinja Iga Swiatek, druga igralka sveta, Belorusinja Arina Sabalenka, zmagovalka lanskega Wimbledona Jelena Ribakina, zmagovalka letošnjega Wimbledona, Čehinja Marketa Voundroušova, Tunizijka Ons Jabeur ter domačinki Jesicca Pegula in Coco Gauff.

Slednja že nekaj časa opozarja nase kot veliki najstniški talent in si pri 19 letih močno želi narediti naslednji korak. Pred letošnjim domačim grand slamom je zmagala na turnirju v Cincinnatiju in s tem močno povečala apetite domače javnosti.

Na poti do finala bi se Gauffova lahko s Swiatkovo srečala že v četrtfinalu. Poljakinja pa ima na svoji strani žreba tudi Ribakino, tako da bo za peto zmago na grand slamih morala igrati svoj najboljši tenis.

Med odmevnejšimi zgodbami letošnjega turnirja bo tudi vrnitev Danke Caroline Wozniacki, ki bo igrala na svojem prvem grand slamu po skoraj štirih letih. 33-letnica je končala kariero leta 2020 po nastopu na OP Avstralije, nato je dvakrat rodila, letos pa vnovič prijela za teniški lopar. Prireditelji so ji namenili posebno povabilo na letošnji turnir.

Tega je prejela še ena nekdanja prva igralka sveta, 43-letna Venus Williams, za katero bo to že 24. nastop na igriščih v Flushing Meadowsu.