Na skakalnici v Predazzu še tretja poškodba kolenskih vezi

Generalka nordijskih športov na novih olimpijskih skakalnicah v Predazzu je kar trem športnicam bržčas predčasno končala olimpijske sanje. Tako kot zvezdnici smučarskih skokov, Avstrijka Eva Pinkelnig in Kanadčanka Alexandria Loutitt, si je tudi nordijska kombinatorka Haruka Kasai po padcu minuli konec tedna v dolini Fiemme poškodovala križne vezi.

Haruka Kasai je po grdem padcu potrebovala zdravniško pomoč. FOTO: Profimedia icon-expand

Japonska smučarska zveza je diagnozo Haruke Kasai - natrgane križne vezi - objavila danes, kar pomeni, da bo morala dobitnica bronaste medalje s svetovnega prvenstva izpustiti vsaj nekaj mesecev prihajajoče olimpijske sezone. Že pred tem so se olimpijske sanje končale za legendarno avstrijsko skakalko Evo Pinkelnig. 37-letna nekdanja številka 1 je v četrtek po doskoku v finalni seriji na srednji skakalnici padla in obležala v izteku. Poznejši zdravniški pregled je pokazal, da je zanjo sezone že konec.

To bržkone za izkušeno skakalko, zmagovalko 16 tekem svetovnega pokala, pomeni tudi konec kariere, saj si je želela še enkrat nastopiti na olimpijskih igrah, zdaj pa letos te možnosti ne bo imela. Zdravniki so ji diagnosticirali strgano sprednjo križno vez, strgan medialni in lateralni meniskus v levem kolenu ter poškodbo hrustanca. Operacijo je prestala minuli petek.

Alexandria Loutitt FOTO: Profimedia icon-expand