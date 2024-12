V olimpijski dvorani lovijo napredovanje

Slovenske rokometašice so na četrtkovi uvodni tekmi celinskega zaključnega turnirja pričakovano klonile proti imenitnim Norvežankam s 26:33, na sobotnem drugem dvoboju pa visoko ugnale Slovakinje s 37:24. Po dveh tekmah v skupini E so si Norvežanke z vsemi štirimi točkami že zagotovile nastop v drugem delu tekmovanja, za drugo vozovnico proti Dunaju pa se bodo potegovale Slovenke in Avstrijke.

Slovenske rokometašice obljubljajo srčno in bojevito predstavo, tako kot na uvodnih dveh tekmah proti Norvežankam in Slovakinjam. "Komaj že čakamo, da se tekma z Avstrijo začne. Verjamem, da bomo tudi po tej tekmi ostali nasmejani kot do sedaj," pred odločilnim obračunom pravi selektor Adžič. Avstrijke so na svoji prvi tekmi v Innsbrucku visoko premagale Slovakinje s 37:24, na drugi pa visoko izgubile proti Norvežankam s 24:38.