V Parizu izpadla tudi branilka naslova Coco Gauff

Pariz, 30. 05. 2026 20.47 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
STA
Coco Gauff

Na Roland Garrosu se nadaljuje osip favoriziranih teniških igralcev ali igralk. Po Italijanu Janniku Sinnerju in Srbu Novaku Đokoviću je izpadla tudi branilka lanskega naslova Coco Gauff. Od Američanke je bila boljša Rusinja z avstrijskim potnim listom Anastasia Potapova, ki je po dveh urah in 39 minutah slavila s 4:6, 7:6 (1) in 6:4.

Za 22-letno zmagovalko dveh turnirjev za grand slam, poleg lanskega naslova na odprtem prvenstvu Francije je pred tremi leti slavila tudi na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku, je bila usodna tri leta starejša Anastasia Potapova, ki se je po letu 2024 drugič uvrstila v osmino finala najimenitnejšega turnirja na peščeni podlagi. V izenačenem ameriško-avstrijskem obračunu so odločale malenkosti, v prelomnih trenutkih dvoboja pa je bilo več preudarnosti in modrosti na strani Potapove.

FOTO: Profimedia

"V karieri sem dosegla že nekaj velikih zmag, današnja proti Coco Gauff pa je zagotovo med mojimi tremi največjimi," je takoj po dvoboju dejala Potapova, ki je proti Gauff dosegla že tretjo medsebojno zmago. V naslednjem krogu jo čaka Rusinja Ana Kalinskaja po zmagi proti Kolumbijki Camili Osorio s 6:3, 0:6 in 6:2.

FOTO: Profimedia

Poleg absolutne junakinje današnjega dneva Potapove je med najboljših 16 napredovala tudi Belorusinja Arina Sabalenka. Prva igralka na jakostni lestvici WTA in prva nosilka v Parizu je bila v tretjem krogu boljša od Rusinje z avstralskim potnim listom Darie Kasatkine s 6:0 in 7:5.

Belorusinja je po Španki Jessici Bouzas Maneiro in Britanki Katie Boulter danes na kolena položila še Kasatkino. V prvem nizu ji je zavezala kravato, v veliko bolj izenačenem nadaljevanju pa si je odločilno prednost priigrala v končnici drugega niza in po skupno 77 minut dolgem dvoboju zmagala s 7:5.

"V drugem nizu je bilo nekaj težkih trenutkov, a sem vesela, da nisem obupala," je po zmagi dejala 28-letna Sabalenka. V osmini finala jo čaka obračun proti Japonki Naomi Osaka, ki je po srditem in triurnem boju premagala ameriško najstnico Ivo Jovic s 7:6 (5), 6:7 (3) in 6:4.

"Bila sem veliko mirnejša kot na uvodnih dveh dvobojih. V veliko čast mi je biti tukaj, doslej se v Parizu še nikoli nisem prebila tako daleč," je po zmagi dejala 28-letna igralka iz dežele vzhajajočega sonca.

Osaka, ki je doslej štirikrat zmagala na turnirjih za grand slam - po dvakrat je bila najboljša v Melbournu 2019 in 2021 in New Yorku 2018 in 2020 - se je prvič prebila v osmino finala na pariškem turnirju.

Naomi Osaka
Naomi Osaka
FOTO: Profimedia

Poljakinja Maja Chwalinska je bila boljša od Grkinje Marie Sakari z 1:6, 6:3 in 6:2, Rusinja Diana Šnajder pa je ukanila Ukrajinko Oleksandro Olijnikovo s 7:5 in 6:1.

V moški konkurenci sta si nastop med 16 danes prva priigrala Američan Zachary Svajda in Italijan Flavio Cobolli. Prvi je bil boljši od Argentinca Francisca Cerundola s 6:3, 6:4, 3:6, 4:6 in 6:3, drugi pa od Američana Learnerja Tiena s 6:2, 6:2 in 6:3.

Bilo je še nekaj maratonskih obračunov. Italijan Matteo Berrettini je ugnal Argentinca Francisca Comesano s 7:6 (3), 5:7, 6:7 (4), 6:4 in 7:6 (13), argentinski rabelj Jannika Sinnerja Juan Cerundolo pa je bil boljši od Španca Martina Landaluceja s 6:4, 6:7 (7), 7:6 (4), 6:7 (4) in 7:6 (8). Izpadel je tudi komaj 17-letni veliki up francoskega tenisa Moise Kouame, od njega je bil boljši Čilenec Alejandro Tabilo s 4:6, 6:3, 6:4 in 7:6 (9).

Uspešno sta nastopili tudi Andreja Klepač in Veronika Erjavec ter se v konkurenci dvojic prebili v osmino finala. Klepač je v paru z Belgijko Magali Kempen po dobri uri zanesljivo premagala brazilsko-argentinsko kombinacijo Ingrid Martins/Solano Sierra s 6:2 in 6:2, Erjavec in njena teniška partnerica Eudice Chong iz Hongkonga pa sta bili boljši od Avstralke Storm Hunter in Američanke Caty Mcnally, sicer 12. nosilki. Po slabih dveh urah sta zmagali s 6:2, 1:6 in 6:3.

Štiridesetletna Koprčanka in 12 let mlajša Belgijka se bosta v osmini finala pomerili z desetopostavljeno češko-britansko navezo Tereza Mihalikova/Olivia Nichiolls, navezo Erjavec-Chong pa Japonka Shuko Aoyama in Tajvanka En Shuo Liang.

