V Parizu izpadla tudi branilka naslova Coco Gauff

Za 22-letno zmagovalko dveh turnirjev za grand slam, poleg lanskega naslova na odprtem prvenstvu Francije je pred tremi leti slavila tudi na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku, je bila usodna tri leta starejša Anastasia Potapova, ki se je po letu 2024 drugič uvrstila v osmino finala najimenitnejšega turnirja na peščeni podlagi. V izenačenem ameriško-avstrijskem obračunu so odločale malenkosti, v prelomnih trenutkih dvoboja pa je bilo več preudarnosti in modrosti na strani Potapove.

"V karieri sem dosegla že nekaj velikih zmag, današnja proti Coco Gauff pa je zagotovo med mojimi tremi največjimi," je takoj po dvoboju dejala Potapova, ki je proti Gauff dosegla že tretjo medsebojno zmago. V naslednjem krogu jo čaka Rusinja Ana Kalinskaja po zmagi proti Kolumbijki Camili Osorio s 6:3, 0:6 in 6:2.

Poleg absolutne junakinje današnjega dneva Potapove je med najboljših 16 napredovala tudi Belorusinja Arina Sabalenka. Prva igralka na jakostni lestvici WTA in prva nosilka v Parizu je bila v tretjem krogu boljša od Rusinje z avstralskim potnim listom Darie Kasatkine s 6:0 in 7:5. Belorusinja je po Španki Jessici Bouzas Maneiro in Britanki Katie Boulter danes na kolena položila še Kasatkino. V prvem nizu ji je zavezala kravato, v veliko bolj izenačenem nadaljevanju pa si je odločilno prednost priigrala v končnici drugega niza in po skupno 77 minut dolgem dvoboju zmagala s 7:5.

"V drugem nizu je bilo nekaj težkih trenutkov, a sem vesela, da nisem obupala," je po zmagi dejala 28-letna Sabalenka. V osmini finala jo čaka obračun proti Japonki Naomi Osaka, ki je po srditem in triurnem boju premagala ameriško najstnico Ivo Jovic s 7:6 (5), 6:7 (3) in 6:4. "Bila sem veliko mirnejša kot na uvodnih dveh dvobojih. V veliko čast mi je biti tukaj, doslej se v Parizu še nikoli nisem prebila tako daleč," je po zmagi dejala 28-letna igralka iz dežele vzhajajočega sonca. Osaka, ki je doslej štirikrat zmagala na turnirjih za grand slam - po dvakrat je bila najboljša v Melbournu 2019 in 2021 in New Yorku 2018 in 2020 - se je prvič prebila v osmino finala na pariškem turnirju.

Poljakinja Maja Chwalinska je bila boljša od Grkinje Marie Sakari z 1:6, 6:3 in 6:2, Rusinja Diana Šnajder pa je ukanila Ukrajinko Oleksandro Olijnikovo s 7:5 in 6:1. V moški konkurenci sta si nastop med 16 danes prva priigrala Američan Zachary Svajda in Italijan Flavio Cobolli. Prvi je bil boljši od Argentinca Francisca Cerundola s 6:3, 6:4, 3:6, 4:6 in 6:3, drugi pa od Američana Learnerja Tiena s 6:2, 6:2 in 6:3. Bilo je še nekaj maratonskih obračunov. Italijan Matteo Berrettini je ugnal Argentinca Francisca Comesano s 7:6 (3), 5:7, 6:7 (4), 6:4 in 7:6 (13), argentinski rabelj Jannika Sinnerja Juan Cerundolo pa je bil boljši od Španca Martina Landaluceja s 6:4, 6:7 (7), 7:6 (4), 6:7 (4) in 7:6 (8). Izpadel je tudi komaj 17-letni veliki up francoskega tenisa Moise Kouame, od njega je bil boljši Čilenec Alejandro Tabilo s 4:6, 6:3, 6:4 in 7:6 (9).

